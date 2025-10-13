Yeni Avatar Oyunu Geliyor! Çıkış Tarihi Açıklandı [Video]

Yeni Avatar oyunu duyuruldu. Avatar Legends: The Fighting Game olarak isimlendirilen oyunun tanıtım videosu paylaşıldı. Tanıtım videosu, oyunun neler sunacağı ve nasıl bir atmosfer sunacağı hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlıyor. Ayrıca yeni Avatar oyununun çıkış tarihi de belli oldu.

Avatar Legends: The Fighting Game Fragmanı

En iyi dövüş oyunları arasına katılmaya hazırlanan Avatar Legends: The Fighting Game için bir fragman da yayınlandı. YouTube üzerinden yayınlanan 55 saniye uzunluğundaki video, Aang ve Katara dahil olmak üzere birçok karakter bulunuyor. Videoda ayrıca oynanışa ve bölüm tasarımlarına da yakından göz atma fırsatı elde ediyoruz.

Avatar Legends: The Fighting Game Çıkış Tarihi

Gameplay Group International tarafından geliştirilen Avatar Legends: The Fighting Game, 2026 yılının yaz mevsiminde PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 ve PC çıkacak. Oyunun PC sürümü Steam üzerinden satışa sunulacak. Oyunun fiyatı henüz belli değil ancak şu anda istek listesine ekleyebilmek mümkün.

Avatar Legends: The Fighting Game Nasıl Bir Oyun?

Avatar Legends: The Fighting Game, hızlı tempoya sahip bire bir dövüş oyunudur. Çizgi film tarzı grafiklere sahip olan yapımda 12 adet oynanabilir karakter yer alacak. Her karakter kendine özgü güçlere sahip olacak. Bu da oyunu çok daha keyifli hâle getirecek. Oyunda ayrıca kombo sistemi de bulunacak.

Avatar Legends: The Fighting Game Minimum Sistem Gereksinimleri