Yeni Avatar Oyunu Geliyor! Çıkış Tarihi Açıklandı [Video]
Avatar Legends: The Fighting Game için bir fragman paylaşıldı. Bu fragmanla ile birlikte yeni avatar oyununun çıkış tarihi belli oldu. İşte detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Avatar Legends: The Fighting Game, 2026 yılının yaz mevsiminde çıkacak.
- Dövüş türündeki oyun PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 ve PC için geliştiriliyor.
- Yeni Avatar oyununda 12 adet oynanabilir karakter bulunacak.
Yeni Avatar oyunu duyuruldu. Avatar Legends: The Fighting Game olarak isimlendirilen oyunun tanıtım videosu paylaşıldı. Tanıtım videosu, oyunun neler sunacağı ve nasıl bir atmosfer sunacağı hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlıyor. Ayrıca yeni Avatar oyununun çıkış tarihi de belli oldu.
Avatar Legends: The Fighting Game Fragmanı
En iyi dövüş oyunları arasına katılmaya hazırlanan Avatar Legends: The Fighting Game için bir fragman da yayınlandı. YouTube üzerinden yayınlanan 55 saniye uzunluğundaki video, Aang ve Katara dahil olmak üzere birçok karakter bulunuyor. Videoda ayrıca oynanışa ve bölüm tasarımlarına da yakından göz atma fırsatı elde ediyoruz.
Avatar Legends: The Fighting Game Çıkış Tarihi
Gameplay Group International tarafından geliştirilen Avatar Legends: The Fighting Game, 2026 yılının yaz mevsiminde PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 ve PC çıkacak. Oyunun PC sürümü Steam üzerinden satışa sunulacak. Oyunun fiyatı henüz belli değil ancak şu anda istek listesine ekleyebilmek mümkün.
Avatar Legends: The Fighting Game Nasıl Bir Oyun?
Avatar Legends: The Fighting Game, hızlı tempoya sahip bire bir dövüş oyunudur. Çizgi film tarzı grafiklere sahip olan yapımda 12 adet oynanabilir karakter yer alacak. Her karakter kendine özgü güçlere sahip olacak. Bu da oyunu çok daha keyifli hâle getirecek. Oyunda ayrıca kombo sistemi de bulunacak.
PC ve Konsollardaki Efsane Oyun Telefonlara Geliyor! Tarih Verildi
Oyuncuların beğenisini kazanan Control: Ultimate Edition, iPhone, iPad ve Apple Vision Pro'ya geliyor! Tarih, Remedy Entertainment tarafından paylaşıldı.
Avatar Legends: The Fighting Game Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 7 (64bit)
- İşlemci: Intel Core i5-7500 / AMD Ryzen 2600
- Ekran Kartı: GTX 970 / RX 570
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 3600 MB kullanılabilir alan