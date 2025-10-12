PC ve Konsollardaki Efsane Oyun Telefonlara Geliyor! Tarih Verildi

Doğaüstü güçlerimizin olduğu oyunları seviyorsanız oynamaktan büyük keyif alacağı bir oyun Apple cihazlarına geliyor. Remedy Entertainment tarafından geliştirilen ve yayınlanan Control: Ultimate Edition'ın çok yakın bir zamanda Apple kullanıcıları ile buluşacağı duyuruldu. Bununla birlikte geri sayım resmen başladı.

Control: Ultimate Edition, Apple Cihazlarına Gelecek

Remedy Entertainment tarafından Bluesky üzerinden paylaşılan yeni bir gönderi ile Control'un Ultimate sürümünün 2026'nın başlarında iPhone, iPad ve Apple Vision Pro'ya geleceği açıklandı. Oyuncular, dokunmatik kontrolleri kullanarak oynama imkânına sahip olacak ancak dileyen kişiler, harici kontrolcü ile karakteri yönetmeyi de tercih edebilecek.

Apple Vision Pro'nun çalışma biçimini göz önünde bulunduracak olursak kendinizi tam anlamıyla Control'un içinde hissedeceğinizi söyleyebiliriz. Oyunun sunduğu o ilginç dünyada kendinizi yönettiğiniz karakterin (Jesse Faden) yerine koyabileceksiniz. Bu üst düzey gerçekçiliğin daha fazla gerilmenize neden olacağını da ayrıca belirtmekte fayda var.

Control Nasıl Bir Oyun?

Control, en iyi bilim kurgu oyunları arasında yer alıyor. Max Payne gibi oyunlarla bilinen Remedy Entertainment tarafından geliştirilen Control, telekinezi gibi doğaüstü olaylara odaklanıyor. Oyun, doğaüstü olayları inceleyen FBC'nin (Federal Kontrol Bürosu) büyük binası Oldest House'ta geçiyor ancak burası "Hiss" adı verilen doğaüstü varlık tarafından ele geçirilmiş durumda.

Oyundaki ana karakterimiz Jesse Faden, buraya kayıp kardeşini bulmak için geliyor. Kardeşini bulmak için geldiği bu yerde yeni direktör oluyor ve Hiss'in saçtığı tehdidi durdurmaktan sorumlu hâle geliyor. Oyunun anlatısı biraz karmaşık olduğu için başlangıçta neler olup bittiğini anlamak biraz zor olabiliyor ancak ipuçları üzerinden ilerledikçe Jesse'nin geçmişi, kardeşi ve FBC hakkında birçok önemli bilgi ediniyorsunuz.

Oyunda hem silah kullanabiliyor hem doğaüstü güçlerinizi kullanabiliyorsunuz. İlk başta yetenekleriniz bir hayli sınırlı ancak görev yaptıkça yeni yetenekler kazanıyorsunuz. Ayrıca yetenek geliştirme özelliği sayesinde sahip olduğunuz bir yetenekte daha da iyi hâle gelebiliyorsunuz. Örneğin telekinezi yeteneğinizi geliştirdikçe daha ağır nesneler kaldırabiliyorsunuz.