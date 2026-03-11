BYD'nin Büyük Planı Ortaya Çıktı! Tozu Dumana Katmayı Hedefliyor

Türkiye'deki yatırımlarının bir parçası olarak Manisa'da bir fabrikada üretime başlaması beklenen BYD'nin geleceğe yönelik büyük planlarından bir tanesi gün yüzüne çıktı. Çinli otomotiv şirketi, Formula 1'e girmeyi düşünüyor. Bu adımın gerçekten kusursuz bir şekilde atılması hâlinde şirketin dünya genelinde daha yaygın kabul edilen marka hâline geleceği öngörülüyor.

BYD'nin Formula 1 Planları Neler İçeriyor?

BYD'nin Formula 1'e girmesi için önünde iki yol bulunuyor. Bunlardan ilki, sıfırdan bir takım kurmak ancak bunun çok maliyetli olması nedeniyle en son çare olarak değerlendirildiği düşünülüyor. Şirketin bunun yerine mevcut bir yarış takımını satın almasına daha yüksek bir ihtimal olarak bakılıyor.

Formula 1 Takımı Kurmanın Maliyeti Nedir?

Formula 1 takımı kurmanın sanılandan daha büyük bir maliyeti bulunuyor. 2026 itibarıyla yeni kurulan bir takım için 10 takım arasında paylaştırılacak tek seferlik ücret ödenmesi gerekiyor. Yaklaşık olarak 450 milyon (19 milyar 837 milyon 170 bin TL) dolarlık bir giriş ücretinin yanı sıra altyapı için 400 milyon dolar (17 milyar 634 milyon 280 bin TL), ilk yıl işletme için 300 milyon dolar (13 milyar 225 milyon 710 bin TL) gibi bir gider söz konusu. Tüm bu maliyetler göz önünde bulundurulduğunda sıfırdan başlamanın maliyetinin milyar dolarları bulduğunu söylemek mümkün.

BYD, Formula 1 Hangi Takımı Satın Alacak?

BYD için şu anda en mantıklı hamle, Formula 1 için sıfırdan bir takım kurmak değil, hâlihazırda mevcut takımı satın almak gibi görünüyor. General Motors, Cadillac'ı 2026 sezonunda 11. takım olarak yarışlara dahil etmek için sadece 450 milyon dolarlık (19 milyar 837 milyon 170 bin TL) bir giriş ücreti ödedi. Bu kadar yüksek bir meblağı karşılamak yerine Alpine gibi uygun bir adaya yoğunlaşabilir.

Renault'un Formula 1'den yavaş yavaş çekilmeye başlaması ile birlikte Alpine de satın alımlar için uygun adaylardan biri hâline gelmeye başladı. Satın alma planları eğer beklediği gibi gitmezse böyle bir hamlede bulunmak yerine zaten mevcut bir takıma teknik destek vererek katılmayı da tercih edebilir. Bu tür sponsorluklar ya da iş birlikleri ile dahil olarak en azından daha az riskli bir başlangıç yapma fırsatı elde edebilir.

Editörün Yorumu

Aslında bu hamle, BYD'nin küresel pazarda daha etkili bir isim hâline gelmesi açısından oldukça mantıklı görünüyor. Şirket şu an dünyanın en büyük batarya üreticileri arasında yer alıyor. Bu bataryasını F1'de kanıtlaması, dünyanın markaya olan bakışını ciddi şekilde değiştirebilir. O yüzden ister sıfırdan bir takım kursun ister mevcut takımı satın alsın, bu hamleyi çok değerli buluyorum. Doğru adımlar atılırsa otomobil pazarında işler beklenmedik yönde seyretmeye başlayabilir.