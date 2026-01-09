Popüler Xbox Oyunu PlayStation İçin de Çıkacak! İşte Tarih

Bir başka birinci parti Xbox oyunu daha PlayStation oyuncuları ile buluşacak. Resmi duyuru ile Avowed'ın PlayStation 5 versiyonu hem duyuruldu ve hem de çıkış tarihi verildi. Ayrıca oyunu şimdiden ön-sipariş ile satın alabiliyorsunuz. Detaylar haberimizde sizi bekliyor.

Avowed, PlayStation 5 Kullanıcıları ile Buluşmaya Hazırlanıyor

Xbox tarafından alınan stratejik bir karar ile birinci parti oyunların PlayStation versiyonlarının da satışa sunulmasına başlanmıştı. Aradan geçen zaman zarfında da Forza Horizon 5, Gears of War: Reloaded ve Senua's Saga: Hellblade 2 dahil sayısız oyun, PlayStation 4 ve PlayStation 5 kullanıcılarıyla buluşmuştu. Halo: Campaign Evolved'un geleceği de kesinleşmiş olup, büyük ihtimalle Forza Horizon 6 da listede yer alacak. Şimdi de sürpriz bir şekilde Avowed duyurusu ile karşılaştık.

Yeni güne girişimiz ile başlayan New Game Plus sırasında Obsidian Entertainment'tan geliştiriciler ile yapılan röportaj ile oyunun PlayStation 5 için de satışa sunulacağı duyuruldu. Hatta çıkış tarihi de 17 Şubat 2026 olarak belirlenmiş. Bu, aynı zamanda mevcut stratejide vitesin düşürülmeyeceğinin en belirgin ispatı oldu.

Halihazırda ön-sipariş ile satın alabildiğiniz Avowed, PlayStation mağazasında 2.099 TL. Temel oyuna ek olarak iki oyuncu zırhının, sekiz yoldaş görünümünün ve dijital sanat kitabı ile oyunun müziklerinin bulunduğu Premium sürümü ise 2.499 TL olarak görünüyor. Eğer standart sürümü alıp, sonradan Premium sürüme yükseltmeyi isterseniz, ekstradan 400 TL'yi daha cebinizden çıkartmanız gerekecek. Ön-sipariş hediyeleriniz ise birer adet Candied Nuts, Wild Mushroom Stew, Roasted Chicken, Trout Pie ve Darkest Rauataian Chocolate Cookie olacak.

PlayStation 5 versiyonunun duyurusuna ek olarak, oyunun yıldönümüne özel bir güncellemenin de yayınlanacağı söyleniyor. Öyle ki, eklenecek olan New Game+ ile bir önceki oynayışınızda elde ettiğiniz ekipmanlar ile başlayabilmeniz mümkün olacak. Bu noktada tat kaçırabilecek şöyle bir detay var ki, silahlarınız için baştan geliştirme yapmanız gerekecek. Ayrıca oynanabilir yeni ırklar, ek karakter ön ayarları ve daha fazla özelleştirme seçeneği de bizleri bekleyecek.

Pillars of Eternity evreninde geçen Avowed, bizi bir Aedyr rolüne büründürüyor. Gizler, sırlar ve tehlikeler ile dolu Living Lands adası boyunca yayılmakta olan bir vebaya ilişkin söylentiler üzerine araştırma yapmaya gidiyoruz. Oraya vardığımızda ise hem ada ve hem de her şeyi yok etmekle tehdit eden kadim sır ile kişisel bir bağlantımızın olduğunu keşfediyoruz. Hedefimiz ise adayı tehlikeden korumaya çalışmak oluyor.