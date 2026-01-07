Game Pass'e 9 Oyun Geliyor! Resident Evil Village ve Dahası

Microsoft, her ay düzenli olarak Game Pass oyunlarının sayısını artırmaya devam ediyor. Şirket popüler abonelik hizmeti Game Pass'in kütüphanesine önümüzde günlerde hangi oyunların ekleneceğini duyurdu. Microsoft tarafından yapılan açıklamaya göre ocak ayının ilk yarısında Game Pass'e 9 adet oyun eklenecek.

Mune Studio tarafından geliştirilen Brews & Bastards ve Tarsier Studios tarafından geliştirilen Little Nightmares Enhanced Edition, dün (6 Ocak 2026) Game Pass'in kütüphanesine dahil oldu. Game Pass aboneliğiniz varsa bu iki oyunu ekstra ücret ödemeden hemen indirip oynamaya başlayabilirsiniz.

Ocak Ayında Game Pass'e Eklenecek Oyunlar

Atomfall, Lost in Random: The Eternal Die, Rematch ve Warhammer 40,000: Space Marine – Master Crafted Edition, 7 Ocak 2025 tarihinde Game Pass'in kütüphanesine eklenecek. Final Fantasy 8 Ocak, Star Wars Outlaws 13 Ocak, My Little Pony: A Zephyr Heights Mystery 15 Ocak, Resident Evil Village ve MIO: Memories in Orbit ise 20 Ocak'ta Game Pass'e gelecek.

Sloclap tarafından geliştirilen Rematch, en iyi futbol oyunları arasında yer alıyor. Çevrim içi tabanlı oyunda her oyuncu bir futbolcuyu kontrol ediyor. Maçlar 3'e 3, 4'e 4 veya 5'e 5 şeklinde oynanıyor. Faul, ofsayt ve duran top olmadığından dolayı maç esnasında tempo hiç düşmüyor. Maçlarda beceri ve takım içi iş birliği ise çok önemli.

Korku oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Resident Evil Village, Resident Evil 7'deki olaylardan üç yıl sonrasını konu alıyor. Birinci şahıs kamera açısıyla oynanan yeni oyunda da Ethan'ı kontrol ediyoruz. 2021 yılında piyasaya sürülen oyun 83 Metacritic puanına sahip. Oyunda yalnızca tek oyunculu mod mevcut.

Massive Entertainment tarafından geliştirilen Star Wars Outlaws, uzay oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Açık dünya, aksiyon ve macera türlerindeki yapımda Kay Vess'i kontrol ediyoruz. Yayıncılığını Ubisoft'un üstlendiği oyunda sadece tek oyunculu mod bulunuyor. Kaliteli grafiklere sahip olan yapım 2024 yılında satışa sunuldu.