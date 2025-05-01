Avowed, Obsidian Entertainment'ın Eora evreninde geçen birinci şahıs fantezi RPG oyunudur. Kaderinizi şekillendirin ve bu büyülü dünyada destanınızı yazın!

Kemal Tavus - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Avowed, Obsidian Entertainment tarafından geliştirilen ve Xbox Game Studios tarafından yayınlanan birinci şahıs fantezi RPG’dir. 18 Şubat 2025'te Windows ve Xbox Series X/S platformları için piyasaya sürülen oyun, Obsidian'ın ödüllü Pillars of Eternity serisinin evreni olan Eora'da geçmektedir.

Avowed’da Aedyr İmparatorluğu'nun bir elçisi olarak, gizemli bir vebanın yayıldığı ve doğaüstü güçlerin hüküm sürdüğü Living Lands adlı adaya gönderiliyoruz. Görev kısa sürede kişisel bir yolculuğa dönüşür çünkü ada, oyuncunun varlığına tepki verir ve onu daha büyük bir kaderin içine çeker.

Avowed, oyunculara hem birinci hem de üçüncü şahıs bakış açıları arasında geçiş yapma imkanı sunar. Savaş sistemi, yakın dövüş silahları, büyüler ve ateşli silahların kombinasyonunu içerir. Oyuncular çift tabanca, çift asa, iki elli balta veya kılıç-kalkan gibi çeşitli silah kombinasyonları arasında hızlıca geçiş yapabilirler. Ayrıca çeşitli yetenek ağaçları sayesinde karakterlerini istedikleri şekilde özelleştirebilirler.

Avowed İndir

Eğer siz de farklı bir RPG deneyimlemek istiyorsanız Avowed indirin ve Pillars of Eternity serisinin evreni olan Eora'da bir maceraya çıkın.

Avowed Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 10/11

: Windows 10/11 İşlemci : AMD Ryzen 5 2600 / Intel i5-8400

: AMD Ryzen 5 2600 / Intel i5-8400 Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Ekran Kartı : AMD RX 5700 / Nvidia GTX 1070 / Intel Arc A580

: AMD RX 5700 / Nvidia GTX 1070 / Intel Arc A580 DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Depolama: 75 GB kullanılabilir alan