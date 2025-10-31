Avrupa'da Togg Rüzgarı: Almanya'da İlk Teslimatlar Yapıldı!

Türkiye'nin yerli ve milli otomobil markası Togg, Avrupa pazarına artık resmi olarak açıldı. Markanın Almanya'daki ilk teslimatları gerçekleştirirken artık Togg modelleri resmi olarak Alman plakalarını da taşımaya başladı. İşte konuyla ilgili detaylar...

Togg Avrupa Çıkışını Gerçekleştirdi: İlk Teslimatlar Almanya’da Başladı!

Türkiye’nin yerli ve akıllı otomobili Togg, Avrupa’daki ilk teslimatlarını başarıyla tamamladı. Eylül ayında Almanya’da satışa sunulan T10X ve T10F modelleri, Stuttgart’ta düzenlenen özel bir etkinlikle yeni sahiplerine kavuştu.

Almanya'da İlk Togg Teslimatları Gerçekleştirildi.



Avrupa’daki ilk pazarı olan Almanya’da eylül ayı itibarıyla satışa başlayan Togg, ilk akıllı cihazlarının teslimatını gerçekleştirdi.



Hem T10X hem de T10F modelleri ile Almanya pazarına giriş yapan Togg, Alman otomotiv… pic.twitter.com/okuteJjpxM — Togg Team Türkiye (@TOGG_Team) October 31, 2025

Togg’un Avrupa macerasındaki ilk durağı olan Almanya, markanın uluslararası büyüme hedeflerinin en önemli adımlarından biri olarak dikkat çekiyor. Stuttgart’ta bulunan Togg Avrupa Merkezi’nde yapılan törende hem T10X SUV modeli hem de fastback tarzındaki T10F modeli kullanıcılarla buluştu.

Bu etkinlikle birlikte Türkiye’de geliştirilen ve üretilen ilk akıllı otomobiller, Avrupa yollarına resmen adım atmış oldu. Etkinliğe katılan yetkililer, Togg’un Avrupa pazarına tamamen dijital bir ekosistem anlayışıyla girdiğini ve yazılım güncellemelerinin uzaktan anlık olarak yapılabildiğini belirtti.

Ayrıca teslim edilen modeller arasında farklı batarya kapasiteleri ve çekiş sistemlerine sahip versiyonların da yer aldığı ifade edildi. Togg, önümüzdeki aylarda Avrupa’daki faaliyet ağını genişletmeyi planlıyor. Almanya’nın ardından Fransa, Hollanda ve İskandinav ülkelerinde satışların başlaması bekleniyor.

