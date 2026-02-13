OLED Ekranlı Bütçe Dostu Telefon Geliyor! 9000 mAh Bataryası Var

iQOO Z11'e dair önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 3C sertifikası alan iQOO Z11'in bu kez teknik özellikleri sızdırıldı. Paylaşılan bilgilere göre akıllı telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen rota segment bir işlemci bulunacak. Telefon yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

iQOO Z11'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Hızlı Şarj: 90W

90W Batarya: 9000 mAh

9000 mAh Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Teknolojisi: OLED

OLED İşlemci: Snapdragon 7 Gen 4

Ortaya çıkan bilgilere göre iQOO Z11, 9000 mAh batarya kapasitesine sahip oalcak. Bu dev batarya, akıllı telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağalyacak. Böylece akıllı telefonu sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. iQOO Z11 ayrıca 90W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji, telefonun kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan tasarruf ettirecek.

Akıllı telefon, gücünü Snapdragon 7 Gen 4 işlemcisinden alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, bir adet 2.8 GHz Cortex-720, dört adet 2.4 GHz Cortex-720 ve üç adet 1.8 GHz Cortex-520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan iQOO 15 Ultra'da Snapdragon 8 Elite Gen 5 tercih edilmişti.

Android 16 işletim sistemi ile birlikte gelmesi beklenen iQOO Z11, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük sunacak. iQOO Z10'da ise 6,77 inç ekran büyüklüğü, 1080 x 2392 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 5000 nit maksimum parlaklık bulunuyor. Yeni modelde de 120Hz yenileme hızı görebiliriz.

iQOO Z11'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Gümüş ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunan iQOO Z10 için 21 bin 999 rupi (10 bin 604 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. iQOO Z11'in ise 25 bin rupi (12 bin 51 TL) civarı başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulabilir. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenden dolayı akıllı telefonun farklı fiyat etiketiyle satışa sunulabileceğini belirtelim.

iQOO Z11 Ne Zaman Tanıtılacak?

Bütçe dostu akıllı telefonlar arasında yerini almaya hazırlanan iQOO Z11'in 2026 yılının mart ya da nisan ayında tanıtılacağı tahmin ediliyor. Dev batarya ve yüksek şarj hızına sahip olan iQOO Z10 Türkiye'de satılmıyor. Bu nedenden dolayı serinin yeni modelinin de Türkiye'de satışa sunulması beklenmiyor.