Ünlü Konsol Üreticisi Telefon Pazarına Giriyor: İşte İlk Modeli!

Şimdiye kadar retro taşınabilir el konsollarıyla tanıdığımız Ayaneo yakında sürpriz bir hamleye imza atacak. Uzun bir süredir tarihindeki ilk akıllı telefon modelini piyasaya sürmek için çalışmalar yürüten marka merakla beklenen cihazın ilk fragmanını yayınlandı.

Paylaşılan tanıtım videosuna göre yeni akıllı telefonun hedef kitlesi tahmin edileceği üzere mobil oyuncular olacak. İşte cihazın şimdiye kadar ortaya çıkan özellikleri ve tasarım detayları!

Ayaneo'nun İlk Telefonu Neler Sunacak?

Şirketin YouTube'da yayınladığı ilk fragman cihazın tasarımına dair bazı önemli noktaları gözler önüne seriyor. Buna göre yeni telefon tıpkı el konsollarında olduğu gibi yatay formda konumlandıran iki tetik tuşuna sahip olacak ve iki sensörden oluşan bir kamera modülü ile birlikte gelecek.

Tanıtım videosunda yer almasa da cihazın kaydıraklı bir yapıda olacağı ve kullanıcılar için daha zengin bir tuş takımı sunacağı da söyleniyor. Nitekim, daha öncesinde şirket cephesinden gelen bazı açıklamalar telefonun Sony Xperia Play'e benzer bir tasarımda olacağını işaret ediyordu.

Fiyat konusunda ise henüz netleşmiş bilgi mevcut değil. Ancak Ayaneo'nun el konsolu sektöründe genellikle yüksek fiyat etiketlerini tercih ettiği düşünüldüğünde yeni telefonun rekabetçi bir fiyatla satışa sunulması beklenmiyor. Öte yandan mevcut modeli çıkış tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Tüm bu belirsizliklere rağmen Ayaneo Phone olarak adlandırılması beklenen yeni telefon, fiziksel kontrol tuşları ve oyun odaklı tasarımıyla Asus ROG Phone 8 Pro veya Redmagic 11 Pro gibi oyuncu telefonlarına ciddi bir rakip olarak pazarda yerini alabilir.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.