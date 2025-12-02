165Hz Ekranlı El Konsolu Tanıtıldı! Dev Bataryası Var

Ayaneo, yeni el konsolu Next 2'yi tanıttı. Bununla birlikte cihazın bütün özellikleri belli oldu. Üst seviye bir oyun deneyimi sunmak üzere tasarlandığı belirtilen cihaz, önceki modellere göre oldukça önemli bir gelişmelerle birlikte kullanıcıların karşısına çıkıyor. Konsol, dev bataryası başta olmak üzere birçok özelliği ile ilgi odağı hâline gelecek gibi görünüyor.

Ayaneo Next 2 Özellikleri

Ekran Boyutu: 9.06 inç

9.06 inç Ekran Tipi: OLED

OLED Çözünürlük: 1504 x 2400

1504 x 2400 Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz Maksimum Parlaklık: 1.100 nit

1.100 nit Batarya Kapasitesi: 115Wh

115Wh Ek Kontroller: İki adet dokunmatik yüzey, sekiz yönlü D-Pad, özelleştirilebilir ekstra tuşlar

İki adet dokunmatik yüzey, sekiz yönlü D-Pad, özelleştirilebilir ekstra tuşlar Renk Seçenekleri: Siyah ve beyaz

Ayaneo Next 2, 9.06 inç ekran büyüklüğüne sahip. OLED ekran üzerinde 1504 x 2400 çözünürlük, 165Hz yenileme hızı ve 1.100 nit maksimum parlaklık sunuyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde oyun deneyimi daha akıcı hâle gelirken yüksek parlaklık seviyesi ise ekranı yoğun gün ışığının altında dahi net bir şekilde görmenize yardımcı oluyor. Bu arada geçtiğimiz aylarda tanıtılan Ayaneo Pocket DS'nin de 165Hz yenileme hızı sunduğunu belirtelim.

Cihaz, 115Wh batarya kapasitesi sunuyor. Normalde el konsolları genellikle 40Wh ila 80Wh kapasiteli batarya ile birlikte gelir. Bunu göz önünde bulunduracak olduğumuzda Next 2'nin oldukça yüksek bir kapasiteye sahip olduğunu söyleyebilriiz. Bunun en büyük avantajını ise uzun oyun süresi ile görebilirsiniz.

Yeni el konsolu, Hall Effect teknolojisini destekliyor. Bu, kontrolcülerde zamanla oluşan aşınmaların önüne geçerek oyunlarda kendi kendine hareket etme gibi sorunlarla karşılaşmamanızı sağlıyor. Cihaz ayrıca iki adet dokunmatik yüzey ve sekiz yönlü D-Pad ve bunlara ek olarak özelleştirilebilir ekstra tuşlar bulunuyor.

Windows tabanlı AyaSpace ile birlikte gelen el konsolunun renk seçenekleri arasında siyah ve beyaz renkleri yer alıyor. Henüz bir fiyat ya da çıkış tarihi açıklanmadı ancak Ayaneo tarafından aktarılan bilgilere göre çok yakın bir zamanda bir duyuru daha gelecek ve merak edilen detaylar açıklığa kavuşturulacak.