Oyun Konsolu Gibi Telefon Geliyor! 165Hz Ekran ve Dahası

Seyahat hâlindeyken bile konsol deneyiminden ödün vermek istemeyenler için harika bir telefon geliyor. Kısa bir süre önce duyurulan Ayaneo Pocket Play'in şimdi de ekran özellikleri belli oldu. Kickstarter üzerinden satışa sunulacak olan yeni cihazın ne zaman piyasaya sürüleceği de açıklığa kavuştu.

Ayaneo Pocket Play Özellikleri

Ekran: 6.8 inç OLED

6.8 inç OLED Çözünürlük: 1080 x 2400 piksel çözünürlük:

1080 x 2400 piksel çözünürlük: Yenileme Hızı: 165Hz

Android tabanlı oyun konsolları ile bilinen Ayaneo'nun akıllı telefon pazarına ilk adımı atmasını sağlayacak olan Ayaneo Pocket Play, ekranın altından kayarak çıkan fiziksel bir kontrolcü ile birlikte geliyor. Telefonu el konsollarından yapan bu kontrolcü, yön kontrolü sunan bir D-Pad, ABYX düğmeleri ve çift analog içeriyor. Bununla birlikte oyuncuların standart dokunmatik yüzey ya da sanal oyun çubuğu olarak kullanabileceği iki akıllı dokunmatik yüzey mevcut.

Yeni telefon, 6.8 inç ekran büyüklüğüne sahip. OLED ekran üzerinde 1080 x 2400 piksel çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunuyor. Ön kamera için ekranda bir delik bulunmuyor. Bunun yerine kamera ve hoparlöre üst kısımdaki kalın çerçevede yer verilmesi tercih edildi.

Ayaneo Pocket Play Ne Zaman Satılacak?

Ayaneo Pocket Play için henüz resmi bir satış fiyatı açıklanmadı fakat geleneksel satış kanallarının aksine Kickstarter üzerinden satışa sunulacağı biliniyor. Kickstarter sayfası her ne kadar oluşturulmuş olsa da cihaz henüz satışlara açık değil. 2026 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Daha önce cihazı kavramanın çok kolay olacağı belirtildi. Tasarımdan dolayı da özellikle konsol oyuncularının ilgi odağı hâline gelecek gibi görünen Pocket Play'in gerçek oyun konsolları gibi tasarlandığı ifade edildi. Bunun faydasını özellikle uzun süre oyun oynayanlar fark edebilir. Eller yorulmayacak şekilde tasarlanan cihazın kaydırma hareketlerini de pürüzsüz hâle getirdiği öne sürüldü.