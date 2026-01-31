Ucuz Oyun Telefonu Geliyor! 12 GB RAM ve Dahası

Infinix'in yeni oyun telefonu GT 50 Pro ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda akıllı telefon, bir sertifikasyon platformunda görüntülendi. Bu sertifika ile birlikte akıllı telefonun bağlantı özellikleri açıklığa kavuştu. Akıllı telefonda ayrıca MediaTek tarafından geliştirilen güçlü bir işlemci ile birlikte gelecek.

Infinix GT 50 Pro, Yeni Bir Sertifika Aldı

Infinix GT 50 Pro, X6891 model numarası ile birlikte Wi-Fi Alliance sertifikası aldı. Wi-Fi 6 (802.11ax) desteği ile birlikte gelecek akıllı telefon ayrıca 2.4GHz ve 5GHz bantlarını destekleyecek ve eski Wi-Fi standartlarıyla da uyumlu olacak. En iyi oyuncu telefonları arasında yerini alma yahazırlanan akıllı telefonda WPA2 ve WPA3 desteği de bulunacak.

Infinix GT 50 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Dimensity 8400 Ultimate

Dimensity 8400 Ultimate RAM: 12 GB

12 GB İşletim Sistemi: Android 16

Android 16 Ana Kamera: 50 MP

50 MP İkinci Kamera: 8 MP

GT 50 Pro'da MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 8400 Ultimate işlemcisi yer alacak. Bu işlemci dört adet 2.10GHz çekirdek, üç adet 3.00GHz çekirdek ve bira det 3.25GHz olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Infinix GT 30 Pro'da ise sekiz çekirdekli Dimensity 8350 Ultimate işlemcisi bulunuyor.

Infinix GT 50 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Infinix GT 30 Pro için 24 bin 999 rupi (11 bin 852 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Infinix GT 50 Pro'nun ise 27 bin rupi (12 bin 800 TL) civarı bir fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Konu ile ilgili resmî bir açıklamanın yapılmadığını, bu nedenden dolayı akıllı telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

Infinix GT 50 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Infinix'in yeni oyun telefonu GT 50 Pro'nun 2026 yılının ilk yarısında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Uygun fiyata güçlü donanım sunan Infinix GT 30 Pro, 2025 yılının mayıs ayında tanıtılmıştı.