Oyun Konsolu Gibi Telefon Tanıtıldı! Kontrolcüyle Geliyor

Bir el konsolundan neredeyse hiçbir farkı olmayan oyun telefonu tanıtıldı. Ayaneo'nun bu yeni telefonu aynı zamanda kızaklı telefon dönemini geri getiriyor. Ekranın altında son derece işlevsel bir kontrolcü ile birlikte gelen Pocket Play isimli telefon bir yandan nostaljik hissettirirken diğer yandan da size çok iyi bir oyun deneyimi sunmayı amaçlıyor.

Ayaneo Pocket Play'in Özellikleri Neler?

Ayaneo Pocket Play, alt kısımda yer alan kontrolcü açıldığında bir el konsolları ile farksız bir hâle geliyor. Cihazla birlikte gelen kontrolcü, yön kontrolü sunan bir D-Pad, ABYX düğmeleri ve çift analog içeriyor. Bunlara ek olarak oyuncuların standart dokunmatik yüzey ya da sanal oyun çubuğu olarak kullanabileceği iki akıllı dokunmatik yüzey bulunuyor.

Cihazın kavramasının çok rahat olduğu belirtiliyor. Tasarımı dolayısıyla özellikle konsol oyuncularının ilgi odağı hâline gelen Pocket Play'in gerçek oyun konsolları gibi tasarlandığı ve bunun da uzun süre oyun oynarken ellerinizin yorulmamasını sağladığı ve kaydırma hareketlerinin de çok pürüzsüz bir hissiyat uyandırdığı belirtiliyor.

Tüm bunları göz önünde bulunduracak olursak Ayaneo Pocket Play'in sıradan bir akıllı telefondan çok daha fazlası olduğu söylenebilir. Bir telefondan çok el konsoluna benzeyen cihaz hem işelvsel bir telefon hem güçlü bir oyun konsolu olarak kullanılabiliyor. Böylece sadece arama yapmakla sınırlı kalmıyor, bununla birlikte sevdiğiniz oyunları da istediğiniz zaman oynayabiliyorsunuz.

Ayaneo'nun bu yeni oyun telefonu ile ilgili şimdilik aktarılan bilgilerin oldukça sınırlı olduğunu belirtmek gerekiyor. Şimdiye kadar cihazın ekranı, işlemcisi, bataryası ve yazılımla ilgili teknik özelliklerden hiçbiri açıklanmadı. Bu da telefonun performansı hakkında yorum yapmayı oldukça zorlaştırıyor.