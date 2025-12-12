120Hz Ekranlı Aşırı Ucuz Telefon Geliyor! 60W Hızlı Şarja Sahip
Realme Narzo 90'ın fiyatı ortaya çıktı. Peki, Realme'nin 120Hz ekrana sahip yeni telefonu ne kadar fiyata satılacak? İşte merak edilen sorunun yanıtı!
⚡ Önemli Bilgiler
- Realme Narzo 90'ın 17 bin 999 rupi (8 bin 498 TL) başlangıç fiyat etiketine sahip olacağı iddia edildi.
- Bütçe dostu Android telefon gücünü sekiz çekirdekli Dimensity 6400 Max işlemcisinden alacak.
- Narzo 90, 16 Aralık tarihinde tanıtılacak.
Realme'nin tanıtmaya hazırlandığı yeni akıllı telefon modeli Narzo 90 ile ilgili önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde tanıtım tarihi belli olan Narzo 90'ın bu kez fiyatı ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre yüksek yenileme hızına sahip olan akıllı telefon bütçe dostu bir fiyat etiketiyle satışa sunulacak.
Realme Narzo 90'ın Fiyatı Ne Kadar Olacak?
Realme Narzo 90'ın 17 bin 999 rupi (8 bin 498 TL) başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Ayrıca telefonun görüntüleri paylaşıldı. Görsellere göre telefonun arka tarafında kare şeklinde bir kamera modülü bulunacak. Bu modülün üzerinde kameralar ve LED flaş yer alacak. Arka yüzeyde ayrıca Realme logosu da bulunacak.
Realme Narzo 90'ın Özellikleri Nasıl Olacak?
- İşlemci: Dimensity 6400 Max
- Ekran Boyutu: 6,8 inç
- Ekran Teknolojisi: AMOLED
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- Ekran Parlaklığı: 1.400 nit
- RAM: 6 GB ve 8 GB
- Depolama: 128 GB
- Batarya Kapasitesi: 7.000mAh
- Hızlı Şarj: 60W
- Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 2 MP ikinci kamera
- Ön Kamera: 50 MP
Ortaya çıkan bilgilere göre Realme Narzo 90, 6,8 inç ekran büyüklüğünde olacak. Akıllı telefon, AMOLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı ve 1.400 nit maksimum parlaklık sunacak. Realme Narzo 80 Pro'da 6,7 inç ekran büyüklüğü, 1080 x 2392 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı tercih edilmişti.
Bütçe Android telefon gücünü Dimensity 6400 Max işlemcisinden alacak. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet 2.5GHz Cortex-A76 ve altı adet 2GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Çok şık bir tasarıma sahip olan Realme 15T 5G'de de aynı işlemci bulunuyor.
Narzo 90, 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak. Depolama tarafında ise 128 GB seçeneği yer alacak. Telefon 7.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu dev batarya, telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Telefon ayrıca 60W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.
Akıllı telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamear ve 2 megapiksel çözünürlüğünde ikinci kamera yer alacak. Ön kamera ise 50 megapiksel çözünürlüğünde olacak. Realme'nin uygun fiyatlı yeni akıllı telefonu Narzo 90, Android 15 tabanlı Realme UI 6.0 ile birlikte gelecek.
Bu Kılıf, iPhone'u Çift Ekranlı Telefona Dönüştürüyor!
Selfix isimli kılıf, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max'e ikinci ekran ekliyor. Bu, kullanıcılara önemli bir avantaj sağlıyor. İşte detaylar!
Realme Narzo 90 Tanıtım Tarihi
Çok şık bir tasarıma sahip olan Realme Narzo 90, 16 Aralık 2025 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Dev batarya ve yüksek yenileme hızı dahil birçok özelliğiyle öne çıkan Realme Narzo 80 Pro, 2025 yılının nisan ayında tanıtılmıştı.