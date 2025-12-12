120Hz Ekranlı Aşırı Ucuz Telefon Geliyor! 60W Hızlı Şarja Sahip

Realme'nin tanıtmaya hazırlandığı yeni akıllı telefon modeli Narzo 90 ile ilgili önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde tanıtım tarihi belli olan Narzo 90'ın bu kez fiyatı ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre yüksek yenileme hızına sahip olan akıllı telefon bütçe dostu bir fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

Realme Narzo 90'ın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Realme Narzo 90'ın 17 bin 999 rupi (8 bin 498 TL) başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Ayrıca telefonun görüntüleri paylaşıldı. Görsellere göre telefonun arka tarafında kare şeklinde bir kamera modülü bulunacak. Bu modülün üzerinde kameralar ve LED flaş yer alacak. Arka yüzeyde ayrıca Realme logosu da bulunacak.

Realme Narzo 90'ın Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Dimensity 6400 Max

Dimensity 6400 Max Ekran Boyutu: 6,8 inç

6,8 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 1.400 nit

1.400 nit RAM: 6 GB ve 8 GB

6 GB ve 8 GB Depolama: 128 GB

128 GB Batarya Kapasitesi: 7.000mAh

7.000mAh Hızlı Şarj: 60W

60W Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 2 MP ikinci kamera

50 MP ana kamera + 2 MP ikinci kamera Ön Kamera: 50 MP

Ortaya çıkan bilgilere göre Realme Narzo 90, 6,8 inç ekran büyüklüğünde olacak. Akıllı telefon, AMOLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı ve 1.400 nit maksimum parlaklık sunacak. Realme Narzo 80 Pro'da 6,7 inç ekran büyüklüğü, 1080 x 2392 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı tercih edilmişti.

Bütçe Android telefon gücünü Dimensity 6400 Max işlemcisinden alacak. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet 2.5GHz Cortex-A76 ve altı adet 2GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Çok şık bir tasarıma sahip olan Realme 15T 5G'de de aynı işlemci bulunuyor.

Narzo 90, 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak. Depolama tarafında ise 128 GB seçeneği yer alacak. Telefon 7.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu dev batarya, telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Telefon ayrıca 60W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

Akıllı telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamear ve 2 megapiksel çözünürlüğünde ikinci kamera yer alacak. Ön kamera ise 50 megapiksel çözünürlüğünde olacak. Realme'nin uygun fiyatlı yeni akıllı telefonu Narzo 90, Android 15 tabanlı Realme UI 6.0 ile birlikte gelecek.

Realme Narzo 90 Tanıtım Tarihi

Çok şık bir tasarıma sahip olan Realme Narzo 90, 16 Aralık 2025 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Dev batarya ve yüksek yenileme hızı dahil birçok özelliğiyle öne çıkan Realme Narzo 80 Pro, 2025 yılının nisan ayında tanıtılmıştı.