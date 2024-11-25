AZ Alkmaar - Galatasaray Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde beşinci maçta AZ Alkmaar ile mücadele edecek. Peki, AZ Alkmaar - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Eğer siz de Galatasaray'ın Avrupa Ligi maçını nereden izleyebilirim diye soruyor, AZ Alkmaar - Galatasaray maçı linki arıyorsanız doğru yerdesiniz.

AZ Alkmaar - Galatasaray Hangi Kanalda, Saat Kaçta ve Nereden İzlenir? AZ Alkmaar - Galatasaray Linki

UEFA Avrupa Ligi kapsamında karşı karşıya gelecek olan AZ Alkmaar - Galatasaray maçı 28 Kasım 2024 Perşembe günü oynanacak. Merak içerisinde beklenen futbol mücadelesi 20.45'te başlayacak. AZ Alkmaar - GS maçı TRT 1 ve Tabii üzerinden canlı yayınlanacak.

AZ Alkmaar - Galatasaray maçı nereden izlenir" diye soruyor, AZ Alkmaar - Galatasaray maçı izleme linki arıyorsanız Tabii indir işlemini gerçekleştirerek ister mobil cihazlarda isterseniz akıllı TV'de maçı izleyebilirsiniz. Maçı canlı izlemenin diğer bir yolu ise TRT 1.

AZ Alkmaar - Galatasaray Maçı Kadrosu (Muhtemel İlk 11'ler)

AZ Alkmaar - Galatasaray maçı nereden izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu cevaplayalım. Maalesef, AZ Alkmaar - Galatasaray maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:

Galatasaray Muhtemel İlk 11 Kadrosu

Muslera

Kaan Ayhan

Abdülkerim Bardakçı

Metehan Baltacı

Lucas Torreira

Gabriel Sara

Barış Alper Yılmaz

D. Mertens

Yunus Akgün

Michy Batshuayi

Victor Osimhen

AZ Alkmaar Muhtemel İlk 11 Kadrosu

R. Owusu-Oduro

A. Penetra

S. Maikuma

M. Dekker

M. De Wit

P. Koopmeiners

J. Addai

D. Kwakman

T. Parrot

S. Mijnans

M. Lahdo

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce AZ Alkmaar - Galatasaray maçı kazananı kim olacak? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.