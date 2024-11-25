AZ Alkmaar - Galatasaray Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?

AZ Alkmaar - Galatasaray maçı hangi saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte AZ Alkmaar - GS maçı ne zaman ve nerede gibi merak edilen soruların yanıtı!

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde beşinci maçta AZ Alkmaar ile mücadele edecek. Peki, AZ Alkmaar - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Eğer siz de Galatasaray'ın Avrupa Ligi maçını nereden izleyebilirim diye soruyor, AZ Alkmaar - Galatasaray maçı linki arıyorsanız doğru yerdesiniz.

AZ Alkmaar - Galatasaray Hangi Kanalda, Saat Kaçta ve Nereden İzlenir? AZ Alkmaar - Galatasaray Linki

UEFA Avrupa Ligi kapsamında karşı karşıya gelecek olan AZ Alkmaar - Galatasaray maçı 28 Kasım 2024 Perşembe günü oynanacak. Merak içerisinde beklenen futbol mücadelesi 20.45'te başlayacak. AZ Alkmaar - GS maçı TRT 1 ve Tabii üzerinden canlı yayınlanacak.

AZ Alkmaar - Galatasaray maçı nereden izlenir" diye soruyor, AZ Alkmaar - Galatasaray maçı izleme linki arıyorsanız Tabii indir işlemini gerçekleştirerek ister mobil cihazlarda isterseniz akıllı TV'de maçı izleyebilirsiniz. Maçı canlı izlemenin diğer bir yolu ise TRT 1.

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AZ Alkmaar - Galatasaray Maçı Kadrosu (Muhtemel İlk 11'ler)

AZ Alkmaar - Galatasaray maçı nereden izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu cevaplayalım. Maalesef, AZ Alkmaar - Galatasaray maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:

Galatasaray Muhtemel İlk 11 Kadrosu

  • Muslera
  • Kaan Ayhan
  • Abdülkerim Bardakçı
  • Metehan Baltacı
  • Lucas Torreira
  • Gabriel Sara
  • Barış Alper Yılmaz
  • D. Mertens
  • Yunus Akgün
  • Michy Batshuayi
  • Victor Osimhen

AZ Alkmaar Muhtemel İlk 11 Kadrosu

  • R. Owusu-Oduro
  • A. Penetra
  • S. Maikuma
  • M. Dekker
  • M. De Wit
  • P. Koopmeiners
  • J. Addai
  • D. Kwakman
  • T. Parrot
  • S. Mijnans
  • M. Lahdo

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce AZ Alkmaar - Galatasaray maçı kazananı kim olacak? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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