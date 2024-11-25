Slavia Prag - Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?
Slavia Prag - Fenerbahçe maçı hangi saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Slavia Prag - FB maçı ne zaman ve nerede gibi soruların yanıtı!
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde beşinci maçta AZ Alkmaar ile mücadele edecek. Peki, Slavia Prag - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Eğer siz de Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi maçını nereden izleyebilirim diye soruyor, Slavia Prag - Fenerbahçe maçı linki arıyorsanız doğru yerdesiniz.
Slavia Prag - Fenerbahçe Hangi Kanalda, Saat Kaçta ve Nereden İzlenir? Slavia Prag - Fenerbahçe Linki
UEFA Avrupa Ligi kapsamında karşı karşıya gelecek olan Slavia Prag - Fenerbahçe maçı 28 Kasım 2024 Perşembe günü oynanacak. Futbol mücadelesi 23.00'te başlayacak. Slavia Prag - FB maçı TRT 1 ve Tabii üzerinden canlı yayınlanacak.
Slavia Prag - Fenerbahçe maçı nereden izlenir" diye soruyor, Slavia Prag - Fenerbahçe maçı izleme linki arıyorsanız Tabii indir işlemini gerçekleştirerek ister mobil cihazlarda isterseniz akıllı TV'de maçı izleyebilirsiniz. Maçı canlı izlemenin diğer bir yolu ise TRT 1.
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Slavia Prag - Fenerbahçe Maçı Bilet Fiyatı
Slavia Prag - Fenerbahçe maçı nereden izlenir sorusunun cevabını verdiğimize göre maçı canlı izlemek isteyenler için de soruları cevaplayabiliriz. Slavia Prag - Fenerbahçe maçı bilet fiyatı şu şekilde:
- Misafir tribün: 1450 TL
Slavia Prag - Fenerbahçe Maçı Kadrosu (Muhtemel İlk 11'ler)
Slavia Prag - Fenerbahçe maçı nereden izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu cevaplayalım. Maalesef, Slavia Prag - Fenerbahçe maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:
Fenerbahçe Muhtemel İlk 11 Kadrosu
- Livakovic
- Mert Müldür
- Becao
- Djiku
- Osayi-Samuel
- Fred
- Sofyan Amrabat
- İrfan Can Kahveci
- Szymanski
- Saint-Maximin
- En-Nesyri
Slavia Prag Muhtemel İlk 11 Kadrosu
- A. Kinsky
- T. Holes
- I. Ogbu
- J. Boril
- C. Zafeiris
- E. Diouf
- S. Michez
- L. Provod
- O. Dorley
- O. Zmrzlý
- T. Chory
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Slavia Prag - Fenerbahçe maçı kazananı kim olacak? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.