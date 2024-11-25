Slavia Prag - Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?

Slavia Prag - Fenerbahçe maçı hangi saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Slavia Prag - FB maçı ne zaman ve nerede gibi soruların yanıtı!

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde beşinci maçta AZ Alkmaar ile mücadele edecek. Peki, Slavia Prag - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Eğer siz de Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi maçını nereden izleyebilirim diye soruyor, Slavia Prag - Fenerbahçe maçı linki arıyorsanız doğru yerdesiniz.

Slavia Prag - Fenerbahçe Hangi Kanalda, Saat Kaçta ve Nereden İzlenir? Slavia Prag - Fenerbahçe Linki

UEFA Avrupa Ligi kapsamında karşı karşıya gelecek olan Slavia Prag - Fenerbahçe maçı 28 Kasım 2024 Perşembe günü oynanacak. Futbol mücadelesi 23.00'te başlayacak. Slavia Prag - FB maçı TRT 1 ve Tabii üzerinden canlı yayınlanacak.

Slavia Prag - Fenerbahçe maçı nereden izlenir" diye soruyor, Slavia Prag - Fenerbahçe maçı izleme linki arıyorsanız Tabii indir işlemini gerçekleştirerek ister mobil cihazlarda isterseniz akıllı TV'de maçı izleyebilirsiniz. Maçı canlı izlemenin diğer bir yolu ise TRT 1.

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Slavia Prag - Fenerbahçe Maçı Bilet Fiyatı

Slavia Prag - Fenerbahçe maçı nereden izlenir sorusunun cevabını verdiğimize göre maçı canlı izlemek isteyenler için de soruları cevaplayabiliriz. Slavia Prag - Fenerbahçe maçı bilet fiyatı şu şekilde:

  • Misafir tribün: 1450 TL

Slavia Prag - Fenerbahçe Maçı Kadrosu (Muhtemel İlk 11'ler)

Slavia Prag - Fenerbahçe maçı nereden izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu cevaplayalım. Maalesef, Slavia Prag - Fenerbahçe maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:

Fenerbahçe Muhtemel İlk 11 Kadrosu

  • Livakovic
  • Mert Müldür
  • Becao
  • Djiku
  • Osayi-Samuel
  • Fred
  • Sofyan Amrabat
  • İrfan Can Kahveci
  • Szymanski
  • Saint-Maximin
  • En-Nesyri

Slavia Prag Muhtemel İlk 11 Kadrosu

  • A. Kinsky
  • T. Holes
  • I. Ogbu
  • J. Boril
  • C. Zafeiris
  • E. Diouf
  • S. Michez
  • L. Provod
  • O. Dorley
  • O. Zmrzlý
  • T. Chory

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Slavia Prag - Fenerbahçe maçı kazananı kim olacak? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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