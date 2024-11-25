Slavia Prag - Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde beşinci maçta AZ Alkmaar ile mücadele edecek. Peki, Slavia Prag - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Eğer siz de Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi maçını nereden izleyebilirim diye soruyor, Slavia Prag - Fenerbahçe maçı linki arıyorsanız doğru yerdesiniz.

Slavia Prag - Fenerbahçe Hangi Kanalda, Saat Kaçta ve Nereden İzlenir? Slavia Prag - Fenerbahçe Linki

UEFA Avrupa Ligi kapsamında karşı karşıya gelecek olan Slavia Prag - Fenerbahçe maçı 28 Kasım 2024 Perşembe günü oynanacak. Futbol mücadelesi 23.00'te başlayacak. Slavia Prag - FB maçı TRT 1 ve Tabii üzerinden canlı yayınlanacak.

Slavia Prag - Fenerbahçe maçı nereden izlenir" diye soruyor, Slavia Prag - Fenerbahçe maçı izleme linki arıyorsanız Tabii indir işlemini gerçekleştirerek ister mobil cihazlarda isterseniz akıllı TV'de maçı izleyebilirsiniz. Maçı canlı izlemenin diğer bir yolu ise TRT 1.

Slavia Prag - Fenerbahçe Maçı Bilet Fiyatı

Slavia Prag - Fenerbahçe maçı nereden izlenir sorusunun cevabını verdiğimize göre maçı canlı izlemek isteyenler için de soruları cevaplayabiliriz. Slavia Prag - Fenerbahçe maçı bilet fiyatı şu şekilde:

Misafir tribün: 1450 TL

Slavia Prag - Fenerbahçe Maçı Kadrosu (Muhtemel İlk 11'ler)

Slavia Prag - Fenerbahçe maçı nereden izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu cevaplayalım. Maalesef, Slavia Prag - Fenerbahçe maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:

Fenerbahçe Muhtemel İlk 11 Kadrosu

Livakovic

Mert Müldür

Becao

Djiku

Osayi-Samuel

Fred

Sofyan Amrabat

İrfan Can Kahveci

Szymanski

Saint-Maximin

En-Nesyri

Slavia Prag Muhtemel İlk 11 Kadrosu

A. Kinsky

T. Holes

I. Ogbu

J. Boril

C. Zafeiris

E. Diouf

S. Michez

L. Provod

O. Dorley

O. Zmrzlý

T. Chory

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Slavia Prag - Fenerbahçe maçı kazananı kim olacak? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.