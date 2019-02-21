Aziz Sancar'ın İsmi Afyon'da Bulunan Yeni Bitki Türüne Verildi

Afyonkarahisar’da bulunan yeni bir bitki türüne, Türkiye’nin bugüne kadar çıkardığı en önemli bilim insanlarından biri olan Nobel Kimya Ödülü alan Aziz Sancar ismi verildi.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezince yürütülen çalışmalar sonucunda, Afyonkarahisar’da yeni bir bitki türü bulundu. Geleneksel Tamamlayıcı ve Entegratif Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Koç öncülüğünde yapılan çalışmalarda, Afyonkarahisar'ın İncehisar ilçesinde halk arasında "havalotu" olarak isimlendirilen "bolanthus" cinsine ait yeni bitki türü keşfedildi. Ekolog Prof. Dr. Ergin Hamzaoğlu ve moleküler biyolog Doç. Dr. İlker Büyük'ün katkılarıyla yürütülen çalışmalarda keşfedilen endemik bitkiye, Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'a atfen "bolanthus aziz-sancarii" ismi verildi.

Anadolu Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Murat Koç, bolanthus grubunun volkanik kayalar arasında büyüdüğünü ve Afyonkarahisar’da buldukları bitkinin daha önce görülmediğini aktardı. Koç, "Oldukça dik duran bir bitkiydi ve aklımıza bilim camiasındaki duruşuyla Aziz Sancar geldi. Ekip arkadaşlarımızla 'Aziz Sancar' isminin bu türe yakışacağına karar verdik." diye konuştu. Bundan sonraki süreçte bitkinin alternatif tıp alanında kullanılabilirliğini araştıracaklarını dile getiren Koç, "İlaç olma potansiyeli yüksek ama değerleri ve sonuçları elde ettikten sonra net şeyler söyleyebiliriz." dedi.