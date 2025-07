Herkese Küfür Eden Yapay Zekanın Çocuklara Özel Versiyonu Geliştiriliyor!

Elon Musk'ın ünlü yapay zeka modellerinden Grok bugünlerde gündemden neredeyse hiç düşmüyor. Geçtiğimiz haftalarda X platformunda kullanıcılara verdiği sert ve küfür içerikli yanıtlar nedeniyle tüm dünyada konuşulan yapay zeka modeli, şimdiyse Baby Grok isimli çocuklara özel yeni versiyonuyla tekrardan sahneye çıktı.

Ünlü milyarder, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada sahibi olduğu yapay zeka şirketinin Baby Grok'u geliştirmeye başladığını duyurdu. Peki çocuklara yönelik olacağı söylenen Baby Grok neler sunacak? İşte detaylar!

Pek çok kişiye göre Musk, çocuklara yönelik yeni bir yapay zeka modelini, geçtiğimiz haftalarda sosyal medyayı sarsan küfürlü Grok yanıtlarının ardından geldi. Bilindiği üzere birçok kullanıcı, geçtiğimiz haftalarda Grok'un antisemitik ve sert dili nedeniyle Musk ve ekibini eleştiri yağmuruna tutmuştu.

Bu olumsuz tablonun ardından Musk'ın, kamuoyunun güvenini yeniden kazanmak ve temiz bir başlangıç yapma hedefiyle Baby Grok projesine onay verdiği ifade ediliyor.

xAI cephesinden gelen söylentilere göre Baby Grok'un birincil amacı, çocuklar için güvenli bir dijital çevre yaratmak. İddialara göre yeni model, eğitim odaklı içerikler sunarken bir yandan da çocukların yapay zeka ile eğlenmesini sağlayacak.

Çeşitli yaş gruplarına özel olarak tasarlanmış yanıtlarla desteklenmesi beklenen Baby Grok'un en önemli detaylarından birisi ise X platformundan ve standart Grok modelinden bağımsız çalışacak olması. Aktarılanlara göre yeni model farklı bir uygulama üzerinden kullanılabilecek ve orijinal Grok modelleriyle doğrudan bir bağlantısı bulunmayacak.

We’re going to make Baby Grok @xAI, an app dedicated to kid-friendly content