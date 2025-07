Çok Sevilen Oyunlarda %92'ye Varan İndirim! Bu Fırsat Kaçmaz

PlayStation Store'da Temmuz Tasarrufları isimli bir kampanya başladı. Bununla birlikte Sherlock Holmes: The Devil's Daughter, Injustice 2 ve Need for Speed Heat dahil olmak üzere çok sayıda oyunun fiyatı düştü.

17 Temmuz 2025 tarihinde sona erecek kampanya kapsamında Cars 3: Driven to Win yüzde 92 oranında indirime girdi. Yarış oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden yapımın fiyatı 2 bin 99 TL'den 167,92 TL'ye düştü.

Sherlock Holmes: The Devil's Daughter da yüzde 92 oranında indirime girdi. Frogwares tarafından 2016 yılında piyasaya sürülen oyun, kampanya ile birlikte 1.399 TL yerine 111,92 TL'ye satılmaya başlandı.

Ghost Games tarafından geliştirilen Need for Speed Heat Deluxe Edition yüzde 90 oranında indirime girdi. Kaliteli grafiklere sahip olan yarış oyunu 3 bin 899 TL yerine 389,90 TL'ye satılıyor. Dövüş türündeki Injustice 2 Legendary Edition ise 1.949 TL'den 194,90 TL'ye düştü.

PlayStation Store'da İndirime Giren Oyunlar