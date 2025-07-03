Çok Sevilen Oyunlarda %92'ye Varan İndirim! Bu Fırsat Kaçmaz

PlayStation Store'da yüzde 92'ye varan indirim sunan bir kampanya başladı. İşte ucuz oyun satın alma fırsatı sunan kampanyaya dair ayrıntılar!

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

PlayStation Store'da Temmuz Tasarrufları isimli bir kampanya başladı. Bununla birlikte Sherlock Holmes: The Devil's Daughter, Injustice 2 ve Need for Speed Heat dahil olmak üzere çok sayıda oyunun fiyatı düştü.

17 Temmuz 2025 tarihinde sona erecek kampanya kapsamında Cars 3: Driven to Win yüzde 92 oranında indirime girdi. Yarış oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden yapımın fiyatı 2 bin 99 TL'den 167,92 TL'ye düştü.

Sherlock Holmes: The Devil's Daughter da yüzde 92 oranında indirime girdi. Frogwares tarafından 2016 yılında piyasaya sürülen oyun, kampanya ile birlikte 1.399 TL yerine 111,92 TL'ye satılmaya başlandı.

Ghost Games tarafından geliştirilen Need for Speed Heat Deluxe Edition yüzde 90 oranında indirime girdi. Kaliteli grafiklere sahip olan yarış oyunu 3 bin 899 TL yerine 389,90 TL'ye satılıyor. Dövüş türündeki Injustice 2 Legendary Edition ise 1.949 TL'den 194,90 TL'ye düştü.

PlayStation Store'da İndirime Giren Oyunlar

Oyun Adı Normal Fiyat İndirimli Fiyat İndirim Oranı
Cars 3: Driven to Win 2.099 TL 167,92 TL %92
Sherlock Holmes: The Devil's Daughter 1.399 TL 111,92 TL %92
Injustice 2 Legendary Edition 1.949 TL 194,90 TL %90
Mortal Kombat 11 Ultimate + Injustice 2 Legendary Edition 3.499 TL 349,90 TL %90
Need for Speed Heat Deluxe Edition 3.899 TL 389,90 TL %90
Batman: Return to Arkham 1.749 TL 174,90 TL %90
Middle-earth: Shadow of War 1.399 TL 181,87 TL %87
The Callisto Protocol Digital Deluxe Edition 2.249 TL 337,35 TL %85
Assassin's Creed Odyssey Deluxe Edition 539 TL 107,80 TL %80
Watch Dogs 2 1.749 TL 262,35 TL %85
Persona 5 1.499 TL 224,85 TL %85
Football Manager 2024 2.299 TL 574,75 TL %75
Far Cry 5 + Far Cry New Dawn Complete Edition 680,34 TL 102,05 TL %85
Marvel's Spider-Man Remastered 466,78 TL 270,73 TL %42
Crysis Remastered Trilogy 1.749 TL 437,25 TL %75
Wolfenstein: Alt History Collection 2.499 TL 499,80 TL %80
Battlefield 1 Revolution 1.399 TL 209,85 TL %85
Sleeping Dogs Definitive Edition 1.049 TL 262,25 TL %75
Tales of Arise 1.399 TL 349,75 TL %75
Batman: Arkham Knight Premium Edition 1.749 TL 209,88 TL %88
Beyond: Two Souls 1.049 TL 419,60 TL %60

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230 TL'lik Ampersat ücretsiz oldu. Peki, eğlenceli oynanışa sahip RPG oyunu Ampersat nasıl bedava oynanır? İşte merak edilen sorunun yanıtı!

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