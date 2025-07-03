Çok Sevilen Oyunlarda %92'ye Varan İndirim! Bu Fırsat Kaçmaz
PlayStation Store'da yüzde 92'ye varan indirim sunan bir kampanya başladı. İşte ucuz oyun satın alma fırsatı sunan kampanyaya dair ayrıntılar!
PlayStation Store'da Temmuz Tasarrufları isimli bir kampanya başladı. Bununla birlikte Sherlock Holmes: The Devil's Daughter, Injustice 2 ve Need for Speed Heat dahil olmak üzere çok sayıda oyunun fiyatı düştü.
17 Temmuz 2025 tarihinde sona erecek kampanya kapsamında Cars 3: Driven to Win yüzde 92 oranında indirime girdi. Yarış oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden yapımın fiyatı 2 bin 99 TL'den 167,92 TL'ye düştü.
Sherlock Holmes: The Devil's Daughter da yüzde 92 oranında indirime girdi. Frogwares tarafından 2016 yılında piyasaya sürülen oyun, kampanya ile birlikte 1.399 TL yerine 111,92 TL'ye satılmaya başlandı.
Ghost Games tarafından geliştirilen Need for Speed Heat Deluxe Edition yüzde 90 oranında indirime girdi. Kaliteli grafiklere sahip olan yarış oyunu 3 bin 899 TL yerine 389,90 TL'ye satılıyor. Dövüş türündeki Injustice 2 Legendary Edition ise 1.949 TL'den 194,90 TL'ye düştü.
PlayStation Store'da İndirime Giren Oyunlar
|Oyun Adı
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|İndirim Oranı
|Cars 3: Driven to Win
|2.099 TL
|167,92 TL
|%92
|Sherlock Holmes: The Devil's Daughter
|1.399 TL
|111,92 TL
|%92
|Injustice 2 Legendary Edition
|1.949 TL
|194,90 TL
|%90
|Mortal Kombat 11 Ultimate + Injustice 2 Legendary Edition
|3.499 TL
|349,90 TL
|%90
|Need for Speed Heat Deluxe Edition
|3.899 TL
|389,90 TL
|%90
|Batman: Return to Arkham
|1.749 TL
|174,90 TL
|%90
|Middle-earth: Shadow of War
|1.399 TL
|181,87 TL
|%87
|The Callisto Protocol Digital Deluxe Edition
|2.249 TL
|337,35 TL
|%85
|Assassin's Creed Odyssey Deluxe Edition
|539 TL
|107,80 TL
|%80
|Watch Dogs 2
|1.749 TL
|262,35 TL
|%85
|Persona 5
|1.499 TL
|224,85 TL
|%85
|Football Manager 2024
|2.299 TL
|574,75 TL
|%75
|Far Cry 5 + Far Cry New Dawn Complete Edition
|680,34 TL
|102,05 TL
|%85
|Marvel's Spider-Man Remastered
|466,78 TL
|270,73 TL
|%42
|Crysis Remastered Trilogy
|1.749 TL
|437,25 TL
|%75
|Wolfenstein: Alt History Collection
|2.499 TL
|499,80 TL
|%80
|Battlefield 1 Revolution
|1.399 TL
|209,85 TL
|%85
|Sleeping Dogs Definitive Edition
|1.049 TL
|262,25 TL
|%75
|Tales of Arise
|1.399 TL
|349,75 TL
|%75
|Batman: Arkham Knight Premium Edition
|1.749 TL
|209,88 TL
|%88
|Beyond: Two Souls
|1.049 TL
|419,60 TL
|%60