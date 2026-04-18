Yılın En İyi Oyunu Belli Oldu! BAFTA 2026 Kazananları Açıklandı

Her sene düzenlenen ve çok sayıda oyunun kıyasıya rekabet ettiği BAFTA Oyun Ödülleri 2026 sonuçlandı. Böylece 2025’te piyasaya sürülen ve farklı kategorilerde öne çıkan yapımlar netleşmiş oldu. Peki yılın en iyi oyunu hangisi oldu? İşte BAFTA Oyun Ödülleri 2026 kazananları...

BAFTA Oyun Ödülleri (2026) Kazananları

En İyi Oyun

Clair Obscur: Expedition 33 - Kazanan

Arc Raiders

Blue Prince

Dispatch

Ghost of Yōtei

Indiana Jones and the Great Circle

En İyi Animasyon

Dispatch - Kazanan

Battlefield 6

Death Stranding 2: On the Beach

Ghost of Yōtei

Hades 2

Hollow Knight: Silksong

En İyi Görsel Tasarım

Death Stranding 2: On the Beach - Kazanan

Clair Obscur: Expedition 33

Dispatch

Ghost of Yōtei

Hollow Knight: Silksong

South of Midnight

En İyi Ses

Dispatch - Kazanan

Arc Raiders

Clair Obscur: Expedition 33

Death Stranding 2: On the Beach

Ghost of Yōtei

Indiana Jones and the Great Circle

En İyi İngiliz Oyunu

Atomfall - Kazanan

Citizen Sleeper 2: Starward Vector

Mafia: The Old Country

Monument Valley 3

Powerwash Simulator 2

Two Point Museum

En İyi İlk Oyun

Clair Obscur: Expedition 33 - Kazanan

Blue Prince

Consume Me

Despelote

Dispatch

The Midnight Walk

En İyi Sürekli Gelişen Oyun

No Man's Sky - Kazanan

Fallout 76

Helldivers 2

Hitman World of Assassination

Vampire Survivors

Warhammer 40,000: Space Marine 2

En İyi Aile Oyunu

Lego Party! - Kazanan

Donkey Kong Bananza

Is This Seat Taken?

Mario Kart World

Powerwash Simulator 2

Two Point Museum

En İyi Mesaj Veren / Sosyal Etki Yaratan Oyun

Despelote - Kazanan

And Roger

Citizen Sleeper 2: Starward Vector

Consume Me

STALKER 2: Heart of Chornobyl

The Alters

En İyi Oynanış

Blue Prince - Kazanan

Ball x Pit

Clair Obscur: Expedition 33

Ghost of Yōtei

Hades 2

Split Fiction

En İyi Çok Oyunculu

Arc Raiders - Kazanan

Dune: Awakening

Elden Ring Nightreign

Lego Party!

Peak

Split Fiction

En İyi Müzik

Ghost of Yōtei - Kazanan

Clair Obscur: Expedition 33

Death Stranding 2: On the Beach

Dispatch

Hollow Knight: Silksong

Indiana Jones and the Great Circle

En İyi Hikaye Anlatımı

Kingdom Come: Deliverance 2 - Kazanan

Blue Prince

Clair Obscur: Expedition 33

Death Stranding 2: On the Beach

Indiana Jones and the Great Circle

The Alters

En İyi Yeni Fikir

South of Midnight - Kazanan

Arc Raiders

Clair Obscur: Expedition 33

Dispatch

Split Fiction

The Alters

En İyi Başrol Oyuncusu

Jennifer English (Maelle - Clair Obscur: Expedition 33) - Kazanan

Aaron Paul (Robert Robertson - Dispatch)

Ben Starr (Verso - Clair Obscur: Expedition 33)

Erika Ishii (Atsu - Ghost of Yōtei)

Tom McKay (Henry - Kingdom Come: Deliverance 2)

Troy Baker (Indiana Jones - Indiana Jones and the Great Circle)

En İyi Yardımcı Oyuncusu

Jeffrey Wright (Chase - Dispatch) - Kazanan

Alex Wilton Regan (Lea - Lies of P: Overture)

Charlie Cox (Gustave - Clair Obscur: Expedition 33)

Jane Perry (Lia Cain - Dead Take)

Kirsty Rider (Lune - Clair Obscur: Expedition 33)

Troy Baker (Higgs - Death Stranding 2: On the Beach)

En İyi Teknik Başarı

Ghost of Yōtei - Kazanan

Arc Raiders

Death Stranding 2: On the Beach

Doom: The Dark Ages

Indiana Jones and the Great Circle

Split Fiction

Bugün Londra'da düzenlenen bir törenle birlikte kazananlar açıklandı. Nisan 2025'te piyasaya sürülen ve kısa sürede büyük ilgiyle karşılanan Clair Obscur: Expedition 33, Yılın Oyunu ödülünü kazandı. Oyun dünyasının Oscar'ı olarak bilinen The Game Awards 2025'te de aynı başarıyı sergileyen yapım; Arc Raiders, Blue Prince, Dispatch, Ghost of Yōtei ve Indiana Jones and the Great Circle oyunlarına karşı yarıştı.

Bu arada Clair Obscur: Expedition 33, sadece yılın oyunu ile kalmayıp En İyi İlk Oyun ve En İyi Başrol Oyuncusu ödüllerini de aldı. En İyi İlk Oyun, bir geliştiricinin ilk büyük projesinden elde ettiği başarıyı temsil ederken, En İyi Başrol Oyuncusu ise oyundaki ana karakter performansının kalitesini ifade ediyor.

Öte yandan Dispatch, En İyi Animasyon ödülünün sahibi oldu. 2025’in ekim ayında çıkış yapan oyun; Battlefield 6, Death Stranding 2: On the Beach, Ghost of Yōtei, Hades 2 ve Hollow Knight: Silksong ile yarıştı. Dispatch ayrıca En İyi Ses ve En İyi Yardımcı Oyuncu ödüllerini de kazanarak dikkat çekti.

Diğer kategorilere bakıldığında Death Stranding 2: On the Beach En İyi Görsel Tasarım, Atomfall En İyi İngiliz Yapımı Oyun, No Man’s Sky En İyi Sürekli Gelişen Oyun, Lego Party! En İyi Aile Oyunu ve Despelote ise En İyi Sosyal Etki ödülünü kazandı. Bununla birlikte Blue Prince En İyi Oynanış Tasarımı, Arc Raiders En İyi Çok Oyunculu, Ghost of Yōtei En İyi Müzik, Kingdom Come: Deliverance 2 En İyi Hikâye ve South of Midnight En İyi Yeni Fikir ödülüne layık görüldü.

Clair Obscur: Expedition 33 oyununda Maelle karakterine hayat veren Jennifer English En İyi Başrol Performansı ödülünü kazanırken, Dispatch oyunundaki Chase karakterini seslendiren Jeffrey Wright ise En İyi Yardımcı Oyuncu Performansı ödülünün sahibi oldu.

Clair Obscur: Expedition 33 Nasıl Bir Oyun?

Sandfall Interactive tarafından geliştirilen Clair Obscur: Expedition 33, dikkat çekici hikâyesiyle öne çıkan bir yapım. Oyunda "Ressam" adı verilen gizemli bir varlık var ve bu varlık, belli bir yaşın üzerindeki insanları ortadan kaldırıyor. Baş karakter Gustave ise bu felakette sevdiği kişiyi kaybettikten sonra kendi sonuna yalnızca bir yıl kalmışken buna boyun eğmek yerine mücadele etmeye karar veriyor ve bir grup gönüllü ile yolculuğa çıkıyor.

Editörün Yorumu

BAFTA Oyun Ödülleri (2026) töreninde Clair Obscur: Expedition 33’ün En İyi Oyun ödülünü almasını pek de şaşırtıcı bulmadım. Oyun gerçekten etkileyici bir çıkış yaptı ve oynayanların büyük çoğunluğundan da oldukça olumlu geri dönüşler aldı. Oyunu öne çıkaran en önemli noktalardan biri ise Sandfall Interactive tarafından geliştirilen ilk oyun olması. Stüdyo gerçekten iyi bir iş çıkardı.