Yılın En İyi Oyunu Belli Oldu! BAFTA 2026 Kazananları Açıklandı
BAFTA Oyun Ödülleri 2026 açıklandı. Böylelikle En İyi Oyun, Animasyon ve Ses dahil tüm kategorilerin kazananları belli oldu. İşte paylaşılan liste!
⚡ Önemli Bilgiler
- BAFTA Oyun Ödülleri 2026 kazananları açıklandı. Clair Obscur: Expedition 33, Yılın En İyi Oyunu olarak seçildi. Bu oyun The Game Awards 2025'te de aynı başarıyı sergilemişti.
- Clair Obscur: Expedition 33, sadece yılın oyunu ile kalmayıp En İyi İlk Oyun ve En İyi Başrol Oyuncusu ödüllerini de aldı.
- Öte yandan Dispatch, En İyi Animasyon ödülünün sahibi oldu. Death Stranding 2: On the Beach En Görsel Tasarım, Lego Party! En İyi Aile Oyunu, Arc Raiders En İyi Çok Oyunculu ve Kingdom Come: Deliverance 2 ise En İyi Hikâye ödülüne layık görüldü.
Her sene düzenlenen ve çok sayıda oyunun kıyasıya rekabet ettiği BAFTA Oyun Ödülleri 2026 sonuçlandı. Böylece 2025’te piyasaya sürülen ve farklı kategorilerde öne çıkan yapımlar netleşmiş oldu. Peki yılın en iyi oyunu hangisi oldu? İşte BAFTA Oyun Ödülleri 2026 kazananları...
BAFTA Oyun Ödülleri (2026) Kazananları
En İyi Oyun
- Clair Obscur: Expedition 33 - Kazanan
- Arc Raiders
- Blue Prince
- Dispatch
- Ghost of Yōtei
- Indiana Jones and the Great Circle
En İyi Animasyon
- Dispatch - Kazanan
- Battlefield 6
- Death Stranding 2: On the Beach
- Ghost of Yōtei
- Hades 2
- Hollow Knight: Silksong
En İyi Görsel Tasarım
- Death Stranding 2: On the Beach - Kazanan
- Clair Obscur: Expedition 33
- Dispatch
- Ghost of Yōtei
- Hollow Knight: Silksong
- South of Midnight
En İyi Ses
- Dispatch - Kazanan
- Arc Raiders
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On the Beach
- Ghost of Yōtei
- Indiana Jones and the Great Circle
En İyi İngiliz Oyunu
- Atomfall - Kazanan
- Citizen Sleeper 2: Starward Vector
- Mafia: The Old Country
- Monument Valley 3
- Powerwash Simulator 2
- Two Point Museum
En İyi İlk Oyun
- Clair Obscur: Expedition 33 - Kazanan
- Blue Prince
- Consume Me
- Despelote
- Dispatch
- The Midnight Walk
En İyi Sürekli Gelişen Oyun
- No Man's Sky - Kazanan
- Fallout 76
- Helldivers 2
- Hitman World of Assassination
- Vampire Survivors
- Warhammer 40,000: Space Marine 2
En İyi Aile Oyunu
- Lego Party! - Kazanan
- Donkey Kong Bananza
- Is This Seat Taken?
- Mario Kart World
- Powerwash Simulator 2
- Two Point Museum
En İyi Mesaj Veren / Sosyal Etki Yaratan Oyun
- Despelote - Kazanan
- And Roger
- Citizen Sleeper 2: Starward Vector
- Consume Me
- STALKER 2: Heart of Chornobyl
- The Alters
En İyi Oynanış
- Blue Prince - Kazanan
- Ball x Pit
- Clair Obscur: Expedition 33
- Ghost of Yōtei
- Hades 2
- Split Fiction
En İyi Çok Oyunculu
- Arc Raiders - Kazanan
- Dune: Awakening
- Elden Ring Nightreign
- Lego Party!
- Peak
- Split Fiction
En İyi Müzik
- Ghost of Yōtei - Kazanan
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On the Beach
- Dispatch
- Hollow Knight: Silksong
- Indiana Jones and the Great Circle
En İyi Hikaye Anlatımı
- Kingdom Come: Deliverance 2 - Kazanan
- Blue Prince
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On the Beach
- Indiana Jones and the Great Circle
- The Alters
En İyi Yeni Fikir
- South of Midnight - Kazanan
- Arc Raiders
- Clair Obscur: Expedition 33
- Dispatch
- Split Fiction
- The Alters
En İyi Başrol Oyuncusu
- Jennifer English (Maelle - Clair Obscur: Expedition 33) - Kazanan
- Aaron Paul (Robert Robertson - Dispatch)
- Ben Starr (Verso - Clair Obscur: Expedition 33)
- Erika Ishii (Atsu - Ghost of Yōtei)
- Tom McKay (Henry - Kingdom Come: Deliverance 2)
- Troy Baker (Indiana Jones - Indiana Jones and the Great Circle)
En İyi Yardımcı Oyuncusu
- Jeffrey Wright (Chase - Dispatch) - Kazanan
- Alex Wilton Regan (Lea - Lies of P: Overture)
- Charlie Cox (Gustave - Clair Obscur: Expedition 33)
- Jane Perry (Lia Cain - Dead Take)
- Kirsty Rider (Lune - Clair Obscur: Expedition 33)
- Troy Baker (Higgs - Death Stranding 2: On the Beach)
En İyi Teknik Başarı
- Ghost of Yōtei - Kazanan
- Arc Raiders
- Death Stranding 2: On the Beach
- Doom: The Dark Ages
- Indiana Jones and the Great Circle
- Split Fiction
Bugün Londra'da düzenlenen bir törenle birlikte kazananlar açıklandı. Nisan 2025'te piyasaya sürülen ve kısa sürede büyük ilgiyle karşılanan Clair Obscur: Expedition 33, Yılın Oyunu ödülünü kazandı. Oyun dünyasının Oscar'ı olarak bilinen The Game Awards 2025'te de aynı başarıyı sergileyen yapım; Arc Raiders, Blue Prince, Dispatch, Ghost of Yōtei ve Indiana Jones and the Great Circle oyunlarına karşı yarıştı.
Bu arada Clair Obscur: Expedition 33, sadece yılın oyunu ile kalmayıp En İyi İlk Oyun ve En İyi Başrol Oyuncusu ödüllerini de aldı. En İyi İlk Oyun, bir geliştiricinin ilk büyük projesinden elde ettiği başarıyı temsil ederken, En İyi Başrol Oyuncusu ise oyundaki ana karakter performansının kalitesini ifade ediyor.
Öte yandan Dispatch, En İyi Animasyon ödülünün sahibi oldu. 2025’in ekim ayında çıkış yapan oyun; Battlefield 6, Death Stranding 2: On the Beach, Ghost of Yōtei, Hades 2 ve Hollow Knight: Silksong ile yarıştı. Dispatch ayrıca En İyi Ses ve En İyi Yardımcı Oyuncu ödüllerini de kazanarak dikkat çekti.
Diğer kategorilere bakıldığında Death Stranding 2: On the Beach En İyi Görsel Tasarım, Atomfall En İyi İngiliz Yapımı Oyun, No Man’s Sky En İyi Sürekli Gelişen Oyun, Lego Party! En İyi Aile Oyunu ve Despelote ise En İyi Sosyal Etki ödülünü kazandı. Bununla birlikte Blue Prince En İyi Oynanış Tasarımı, Arc Raiders En İyi Çok Oyunculu, Ghost of Yōtei En İyi Müzik, Kingdom Come: Deliverance 2 En İyi Hikâye ve South of Midnight En İyi Yeni Fikir ödülüne layık görüldü.
Clair Obscur: Expedition 33 oyununda Maelle karakterine hayat veren Jennifer English En İyi Başrol Performansı ödülünü kazanırken, Dispatch oyunundaki Chase karakterini seslendiren Jeffrey Wright ise En İyi Yardımcı Oyuncu Performansı ödülünün sahibi oldu.
Clair Obscur: Expedition 33 Nasıl Bir Oyun?
Sandfall Interactive tarafından geliştirilen Clair Obscur: Expedition 33, dikkat çekici hikâyesiyle öne çıkan bir yapım. Oyunda "Ressam" adı verilen gizemli bir varlık var ve bu varlık, belli bir yaşın üzerindeki insanları ortadan kaldırıyor. Baş karakter Gustave ise bu felakette sevdiği kişiyi kaybettikten sonra kendi sonuna yalnızca bir yıl kalmışken buna boyun eğmek yerine mücadele etmeye karar veriyor ve bir grup gönüllü ile yolculuğa çıkıyor.
Editörün Yorumu
BAFTA Oyun Ödülleri (2026) töreninde Clair Obscur: Expedition 33’ün En İyi Oyun ödülünü almasını pek de şaşırtıcı bulmadım. Oyun gerçekten etkileyici bir çıkış yaptı ve oynayanların büyük çoğunluğundan da oldukça olumlu geri dönüşler aldı. Oyunu öne çıkaran en önemli noktalardan biri ise Sandfall Interactive tarafından geliştirilen ilk oyun olması. Stüdyo gerçekten iyi bir iş çıkardı.