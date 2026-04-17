OPPO'nun Yeni Amiral Gemisi Sızdı! Çift 200 MP Kamera, Devasa Batarya

OPPO’nun yakında tanıtacağı Find X9s Pro modeli için geri sayım devam ederken, amiral gemisi telefonla ilgili yeni bir sızıntı ortaya çıktı. Bu gelişmeyle birlikte cihazın kullanıcılara neler sunacağı büyük ölçüde netlik kazandı. Peki OPPO Find X9s Pro hangi özelliklerle gelecek? İşte yeni detaylar...

OPPO Find X9s Pro Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Büyüklüğü: 6,32 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

Ekran Yenileme Hızı: 144 Hz

İşlemci: MediaTek Dimensity 9500

Batarya: 7.025 mAh

Şarj: 80W kablolu + 50W kablosuz

Ana Kamera: 200 MP

Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

Periskop Telefoto Kamera: 200 MP

Ön Kamera: 32 MP

Parmak İzi Okuyucu: Var

Suya ve Toza Dayanıklılık: Var (IP68 / IP69)

Kalınlık: 8,4 mm

Ağırlık: 198 gram

Akıllı telefon pazarının güvenilir sızıntı kaynaklarından Digital Chat Station’a göre model, 6,32 inç büyüklüğünde ve 1.5K çözünürlük sunan bir ekranla gelecek. 144 Hz yenileme hızına sahip bu panel, özellikle mobil rekabetçi oyunlarda akıcı bir deneyim sağlayacak. Yüksek çözünürlük de görsel kaliteyi önemli ölçüde artıracak.

Cihazın kalbinde ise MediaTek imzalı Dimensity 9500 işlemci yer alacak. vivo X300 Pro ve OPPO Find X9 Pro gibi güçlü modellerde de kullanılan bu yonga seti; üç adet 3.5 GHz C1 Premium çekirdeği ve dört adet C1 Pro performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz çekirdekli bir yapı sunuyor.

Ön tarafta 32 MP çözünürlüğünde bir özçekim kamerasına sahip olan modelin arka tarafında ise üçlü kamera kurulumu yer alacak. Bu kurulum 200 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş açı ve 200 MP periskop telefoto kameradan oluşacak. Söz konusu kameralar günlük kullanımda yüksek detay ve görüntü kalitesi sunacakken, özellikle periskop telefoto lens uzak mesafelerde detay kaybı yaşanmadan dikkat çekici kareler çekmeyi mümkün kılacak.

7025 mAh kapasitesindeki bataryasıyla uzun süreli kullanım sunması beklenen OPPO Find X9s Pro, 80W kablolu ve 50W kablosuz şarjla desteklenecek. Bu sayede cihaz, hem uzun pil ömrü sunacak hem de kısa sürede tamamen şarj edilebilecek. Son olarak 8,4 mm kalınlığında ve 198 gram ağırlığında olacağını da ekleyelim.

OPPO Find X9s Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO Find X9s Pro’nun 21 Nisan’da markanın ana vatanı olan Çin’de tanıtılması bekleniyor. Buna göre lansmana sadece birkaç gün kaldığını söyleyebiliriz. Aynı etkinlikte OPPO Find X9 Ultra modelinin de kullanıcılarla buluşması bekleniyor.

OPPO Find X9s Pro Türkiye’de Satılacak mı?

OPPO Find X9s Pro’nun Türkiye’de satışa sunulup sunulmayacağına dair şu an için resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak mevcut bilgilere cihazın Türkiye pazarına gelme ihtimali pek düşük değil. Nitekim Find X9 Pro modeli ülkemizde satışa sunulmuştu. Bu nedenle Find X9s Pro’nun da Türkiye’de satışa çıkma ihtimali bulunuyor.

OPPO Find X9s Pro Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OPPO Find X9 Pro, 849,99 euro başlangıç fiyatına sahip ve Türkiye’de yaklaşık 80 bin TL seviyesinde satılıyor. Find X9s Pro’nun daha güçlü donanımlarla gelmesi beklendiği için yeni modelin yaklaşık 900 euro / 85 bin TL civarında bir fiyat etiketiyle piyasaya sürülebileceği tahmin ediliyor.

Editörün Yorumu

OPPO Find X9 Pro’nun özellikle çift 200 MP kamera kurulumu, yüksek çözünürlüklü ekranı ve büyük batarya kapasitesiyle en iyi akıllı telefonlar arasında yer alacağını düşünüyorum. Bununla birlikte Türkiye'de satışa sunulacağını da tahmin ediyorum. Bu doğrultuda büyük ilgiyle karşılaşarak en çok satan modeller arasına girebilir. Bunu hep birlikte göreceğiz.