Bir Garip Clair Obscur Koleksiyoncu Sürümü Hikayesi: Tarihi Eser Sanıldı

Oyun dünyasında kimi zaman bizleri hayretlere düşürecek olaylar da yaşanıyor. Mesela bu haberimizde de sizinle paylaştığımız, Clair Obscur: Expedition 33'ün koleksiyoncu sürümünün gümrükte tarihi eser zannedilmesi gibi. Detaylar haberimizde sizi bekliyor.

Clair Obscur: Expedition 33 Koleksiyoncu Sürümü, Gümrüğe Takıldı

Iraklı bir oyuncu, Sandfall Interactive tarafından geliştirilen oyunun koleksiyoncu sürümünü sipariş etmişti. Ancak bütün drama, söz konusu sürümün gümrüğe gelmesi ile yaşanmış. Kontrol amaçlı olarak paketi açan görevliler, detaylı işçilik ve görsel dilinin eski medeniyet temalı olması ile paketteki Expedition Journal ve Monolith Set ürünlerini tarihi eser olarak nitelendirmiş.

Bundan sonrasının daha ilginç olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü görevliler, söz konusu ürünlerin bir oyuna ait olup olmadığının netleştirilmesi için Irak Müzesi teknik komitesine başvuruda bulunmuşlar. Şu anda değerlendirme devam ediyor olup, tamamlanmasının ardından, koleksiyoncu sürümünün Iraklı oyuncuya teslim edilmesi bekleniyor.

Kullanıcı tarafından bu trajikomik durum, Reddit üzerinden esprili bir dille paylaşıldı. Bu durum, aynı zamanda koleksiyoncu sürümündeki ürünlerin ne denli büyük bir özveri ile hazırlandığının bir diğer ispatı oldu. Umarız herhangi bir başka aksilik yaşanmadan Clair Obscur: Expedition 33 koleksiyoncu sürümü, oyuncunun eline geçer ve bekleyişi çok uzamanadan sona erer.

Sandfall Interactive tarafından geliştirilen ve Kepler Interactive tarafından da yayınlanan sıra tabanlı rol yapma oyunu, 2025 yılının Nisan ayında satışa sunulmuştu. Yıl içerisinde elde ettiği başarılar ile adından söz ettiren Clair Obscur: Expedition 33, The Game Awards şovuna damga vurmuş ve The Last of Us Part II'nin de rekorunu kırmayı başarmıştı. Aynı zamanda Yılın Oyunu ödülü sıralamasında Elden Ring rekorunu da kırarak zirveye oturmuştu.

Clair Obscur: Expedition 33 oyununun hikayesine göre Paintress isimli varlık, her yıl bir defa uyanıyor ve tuvale bir sayı çiziyor. Çizdiği sayının işaret ettiği yaştaki herkes bir anda yok oluyor. Biz ise bu döngüyü kırabilmek ve ressamı durdurabilmek için zorlu bir maceraya atılıyoruz.