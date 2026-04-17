WhatsApp'ın Web Sürümündeki En Büyük Eksik Tamamlanacak

WhatsApp, özellikle son birkaç yıldır kullanıcı taleplerine çok daha fazla ağırlık vermeye başladı. Geçmişte test edilmeye başlanan ve sunulan özellikler genel olarak mobil uygulamaya odaklanıyordu. Yeni ortaya çıkan özellik, şirketin Android ve iOS'in yanı sıra web sürümünü de dikkate aldığını ortaya koydu.

WhatsApp'ın Web Sürümüne Hangi Özellik Eklenecek?

WhatsApp'ın web sürümüne sohbet temaları eklenecek. Bu özellik şu an zaten Android sürümünde mevcut ve kullanıcıların hem bire bir hem grup sohbetlerinde varsayılan temalardan farklı bir tema kullanmayı mümkün kılıyor. Web sürümünde böyle bir özellik olmadığı için kullanıcılar bir masaüstü tarayıcı üzerinden WhatsApp'a eriştiğinde uygulamanın kendi temasını kullanmak zorunda kalıyordu.

WhatsApp'ın Web Sürümünde Sohbet Temaları Nasıl Çalışacak?

WhatsApp'ın QR kod taratarak giriş yapılan web versiyonuna eklenecek olan sohbet temaları sayesinde kullanıcılar mesaj balonlarının rengini değiştirme imkânı elde edecek. Tabii, burada rastgele bir renk seçimi söz konusu olmayacak. Şirket, web sürümünü kullananlara birkaç hazır renk seçeneği sunacak.

Kullanıcı, kendisine sunulan renk seçenekleri arasından dilediğini seçip kullanmaya başlayabilecek. Şu an 49 adet renk seçeneği bluunuyor. Bunların arasında ise mavi, siyah, turuncu, mor ve benzeri renkler yer alıyor. Elbette ki özellik şu an test aşamasında olduğu için renk seçeneği sayısının artma olasılığı da bulunuyor.

Bu arada WhatsApp, kullanıcılara sohbete özel tema değiştirme imkânı da sunacak. Bu, her konuşma için farklı tema kullanılabileceği anlamına geliyor. Örneğin Ahmet ile konuşurken kırmızı renk, Mehmet ile konuşurken mavi renk tercih edebilirsiniz. Instagram'daki sohbet temaları gibi düşünebilirsiniz. Her sohbetin farklı bir teması olacak. Bunu sohbetin konusuna bağlı olacak şekilde de kullanabilirsiniz. Örneğin iş ile ilgili konuştuğunuz kişiler için mavi, arkadaşlarınız için turuncu rengi tercih edebilirsiniz.

WhatsApp Web'de Sohbet Teması Herkeste Geçerli Olacak mı?

WhatsApp'ın web sürümüne eklenecek olan sohbet teması değiştirme özelliği, Instagram'ın aksine tek taraf için geçerli olacak. Bir tema değiştirdiğinizde karşı taraf yine kendi temasını kullanmaya devam edecek. Yani sizin dışınızda kimse seçtiğiniz temayı kullanmayacak. Tabii, karşı taraf dilerse sizinle aynı temayı tercih edebilir.

Sohbet Temaları WhatsApp Web'de Ne Zaman Kullanılabilecek?

WhatsApp'ın yeni sohbet temaları özelliği şu an geliştirme aşamasında. Dolayısıyla yakın zamanda kullanıma sunulması beklenmiyor ancak diğer çoğu özelliğin aksine daha küçük çaplı bir özellik olduğunu söylemek mümkün. O yüzden kullanıma sunulması muhtemelen çok zaman almayacaktır. Her şey yolunda giderse yeni özelliği yılın ilk yarısında WhatsApp'ın web sürümünde kullanmaya başlayabiliriz.

Editörün Yorumu

Kendi cihazlarımda genellikle karanlık mod kullanıyorum. Bu mod etkin olduğu sürece WhatsApp'ın kendi varsayılan renkleri benim için pek rahatsız edici değil. Yeşil renk, arka planla iyi uyum sağlıyor ama benim gibi karanlık mod kullanmayanlar, daha ilgi çekici görünüm elde etmek isteyebiliyor. Dolayısıyla yeni özelliğin de o kişiler için ideal olacağını düşünüyorum.