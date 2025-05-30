Kapış Kapış Giden Yeni Tesla Model Y'de Kritik Sorun: Araçlar Yolda Kalıyor!

ABD merkezli elektrikli otomobil devi Tesla, geçtiğimiz haftalarda satışa sunduğu yenilenen Model Y ile Türkiye’de kısa sürede dikkat çekici bir satış başarısı elde etti. Bu başarıda, aracın teknik özellikleri ve tabii ki yüzde 10’luk ÖTV indiriminden yararlanması önemli bir rol oynadı.

Ancak son günlerde ortaya çıkan bilgiler, yeni Model Y sahiplerinin bazı kritik sorunlarla karşılaştığını gösteriyor. Çok sayıda kullanıcı, araçlarında “fren sıvısı düşük seviyede” uyarısıyla karşılaştığını belirtiyor.

Yenilenen Model Y Fren Sıvısı Arızasından Müzdarip

Yaşadığı problemi Tesla'nın resmi topluluk platformunda paylaşan bir kullanıcı, henüz altı günlük Model Y SR aracıyla yolda kaldığını belirtti. İstanbul’dan İzmir’e yaptığı seyahatte aracın önce fren sıvısı uyarısı verdiğini aktaran sürücü, ardından da fren pedalında titreme hissettiğini ifade ediyor.

Bu paylaşımın ardından diğer pek çok Model Y kullanıcısı da benzer sorunlar yaşadığını dile getirdi. Bir kullanıcının servisten aldığı bilgiye göre, yeni kasalarda fren sıvısı sensörünün biraz daha yükseğe konumlandırılmış olması nedeniyle, özellikle araç hafif eğimli bir zeminde dururken ve ön kısmı aşağı bakarken bu uyarı tetiklenebiliyor.

Bu tür durumlarda aracın kapatılıp tekrar çalıştırılmasıyla sorunun geçici olarak çözüldüğü bildiriliyor. Servis incelemesinde yalnızca 30 ml fren sıvısı eklemesi yapıldığı ve sonrasında uyarının bir daha tekrarlanmadığı da paylaşılan bilgiler arasında. Servise başvuran kullanıcıların birçoğu, ilk günlerde yaşadığı fren hissizliğinin de bu müdahale sonrası düzeldiğini ifade ediyor.

6 gunluk yeni model y sr ile ne yazik ki yolda kaldim. Istanbul’dan izmire geldik ve fren sivisinda azalma uyarisi vererek fren pedali titremeye basladi. Arac izmirden tuzla servise gidecek. Bu araci aylarca bekleyip kac gece uykusuz kalip bu duruma dusmek gercekten uzucu.… pic.twitter.com/8CqCLb5LLU — kerotin (@kerottttt) May 29, 2025

Öte yandan Model Y ile ilgili sorunlar yalnızca fren sıvısıyla sınırlı değil. Bazı kullanıcılar gündüz farı arızası, bazıları ise boya ve parça kalitesi gibi problemlerden şikayetçi. Ancak kullanıcı yorumlarına göre Tesla Türkiye bu tür sorunlara karşı oldukça çözüm odaklı bir yaklaşım sergiliyor. Bu sayede pek çok kişi, yaşanılan sorunların kısa sürede ortadan kalktığını söylüyor.