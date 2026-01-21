Balıkesir'de Korkutan Deprem! Çevre İllerde de Hissedildi
Balıkesir'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, deprem hakkında açıklama yaptı. İşte çevre illerde de hissedilen depreme dair detaylar!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Akşam saatlerinde meydana gelen deprem çevre illerde de hissedildi. AFAD konu hakkında önemli açıklamada bulundu.
Balıkesir'de 4.5 Büyüklüğünde Deprem Oldu
AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre saat 18.11'de merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, yerin 11,58 kilometre derinliğinde gerçekleşti. AFAD tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
Büyüklük:4.5 (Mw) Yer:Sındırgı (Balıkesir) Tarih:2026-01-21 Saat:18:11:49 TSİ Enlem:39.135 N Boylam:28.32389 E Derinlik:11.58 km
Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden konu ile ilgili açıklama yaptı. Ustaoğlu, yaptığı açıklamada Sındırgı ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini ve an itibarıyla olumsuz bir durumun olmadığını belirtti.
Ustaoğlu tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:
"Sındırgı ilçemizde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."