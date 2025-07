Asfalt Alev Alev: Efsane Yarış Oyunları Dürüm Parasına Satılıyor!

Steam, hız tutkunlarını sevindirecek Yarış Festivalini resmen başlattı! 4 Ağustos’a kadar sürecek bu etkinlikte popüler araba yarışı oyunları büyük indirimlerle oyuncularla buluşuyor. Bu kampanyayla birlikte önümüzdeki hafta açıklanacak Steam çok satanlar listesinin yarış oyunlarıyla dolması pek de şaşırtıcı olmayacak gibi görünüyor.

The Crew Motorfest, yüzde 80 indirimle 55,99 dolardan 11,19 dolara düştü. Efsaneleşmiş simülasyon oyunu Assetto Corsa, yüzde 75 indirimle yalnızca 2,62 dolar. Need for Speed Heat ve Need for Speed Unbound, yüzde 93 gibi devasa bir indirimle 69,99 dolardan 4,89 dolara indi.

Yarış tutkusunu menajerlik ile buluşturan F1 Manager 2024, 17,99 dolar yerine 5,39 dolardan satışta. Öte yandan CarX Drift Racing: Descenders ise 12,49 dolardan 3,12 dolara indi. Steam Yarış Festivali kapsamında fiyatı düşen oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Steam Yarış Festivali ile İndirime Giren Oyunlar

Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı The Crew Motorfest 55,99 dolar 11,19 dolar (-80%) Assetto Corsa 10,49 dolar 2,62 dolar (-75%) Need for Speed Heat 69,99 dolar 4,89 dolar (-93%) Need for Speed Unbound 69,99 dolar 4,89 dolar (-93%) RIDE 5 59,99 dolar 11,99 dolar (-80%) F1 Manager 2024 17,99 dolar 5,39 dolar (-70%) Descenders 12,49 dolar 3,12 dolar (-75%) Circuit Superstars 19,99 dolar 9,99 dolar (-50%) Wheel World 9,49 dolar 8,54 dolar (-10%) CarX Street 19,99 dolar 8,99 dolar (-55%)

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Steam Yarış Festivali sırasında satın almayı planladığınız bir oyun var mı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.