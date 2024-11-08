Başakşehir - Beşiktaş Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?
Başakşehir ve Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Başakşehir ve Beşiktaş maçı ne zaman ve nerede gibi merak edilen soruların yanıtı!
Başakşehir ve Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. hafta maçları kapsamında karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Peki Başakşehir - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Eğer siz de Başakşehir - Beşiktaş maçı nereden izlenir diye soruyorsanız işte cevabı ve maç linki!
Başakşehir - Beşiktaş Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta ve Nereden İzlenir? Başakşehir - Beşiktaş Maç Linki
Başakşehir - Beşiktaş maçı, 10 Kasım Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Merakla beklenen mücadele TOD TV ve beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.
Karşılaşmanın hakemi Turgut Doman olacak. 1. yardımcı hakem görevini Abdullah Bora Özkara, 2. yardımcı hakem görevini ise Bilal Gölen üstlenecek. Dördüncü hakem görevini Furkan Aksuoğlu yapacak.
"Başakşehir - Beşiktaş maçı nereden izlenir" diye soruyor, Başakşehir - Beşiktaş maçı izleme linki arıyorsanız TOD TV indir işlemini gerçekleştirerek ister mobil cihazlarda isterseniz akıllı TV'de maçı izleyebilirsiniz. Maçı canlı izlemenin diğer bir yolu ise beIN SPORTS 2'dir.
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Başakşehir - Beşiktaş Maçı Bilet Fiyatları
Başakşehir - Beşiktaş maçı nereden izlenir sorusunun cevabını verdiğimize göre maçı canlı izlemek isteyenler için de soruları cevaplayabiliriz. Başakşehir - Beşiktaş maçı bilet fiyatları şu şekilde:
- Batı Alt: 1.500 TL
- Doğu Üst: 1.750 TL
- Batı Üst: 1.300 TL
- Güney Alt: 800 TL
- Misafir: 1.040 TL
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Başakşehir - Beşiktaş Maçı Kadrosu (Muhtemel İlk 11'ler)
Başakşehir - Beşiktaş maçı nereden izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu cevaplayalım. Maalesef, Başakşehir - Beşiktaş maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:
Beşiktaş Muhtemel İlk 11 Kadrosu
- Mert Günok
- Jonas Svensson
- Gabriel Paulista
- Felix Uduokhai
- Ciro Immobile
- Joao Mario
- Ernest Muçi
- Arthur Masuaku
- Rafa Silva
- Cher Ndour
- Gedson Fernandes
Başakşehir Muhtemel İlk 11 Kadrosu
- Muhammed Şengezer
- Leo Duarte
- Hamza Mendyl
- Samuel Opoku
- Ömer Ali Şahiner
- Onur Ergün
- Berkay Özcan
- Deniz Türüç
- Joao Figueiredo
- Davidson da Luz Pereira
- Krzysztof Piątek
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Başakşehir - Beşiktaş maçı sonucu ne olur? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.