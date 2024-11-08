Başakşehir - Beşiktaş Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?

Başakşehir ve Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. hafta maçları kapsamında karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Peki Başakşehir - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Eğer siz de Başakşehir - Beşiktaş maçı nereden izlenir diye soruyorsanız işte cevabı ve maç linki!

Başakşehir - Beşiktaş Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta ve Nereden İzlenir? Başakşehir - Beşiktaş Maç Linki

Başakşehir - Beşiktaş maçı, 10 Kasım Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Merakla beklenen mücadele TOD TV ve beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.

Karşılaşmanın hakemi Turgut Doman olacak. 1. yardımcı hakem görevini Abdullah Bora Özkara, 2. yardımcı hakem görevini ise Bilal Gölen üstlenecek. Dördüncü hakem görevini Furkan Aksuoğlu yapacak.

"Başakşehir - Beşiktaş maçı nereden izlenir" diye soruyor, Başakşehir - Beşiktaş maçı izleme linki arıyorsanız TOD TV indir işlemini gerçekleştirerek ister mobil cihazlarda isterseniz akıllı TV'de maçı izleyebilirsiniz. Maçı canlı izlemenin diğer bir yolu ise beIN SPORTS 2'dir.

Başakşehir - Beşiktaş Maçı Bilet Fiyatları

Başakşehir - Beşiktaş maçı nereden izlenir sorusunun cevabını verdiğimize göre maçı canlı izlemek isteyenler için de soruları cevaplayabiliriz. Başakşehir - Beşiktaş maçı bilet fiyatları şu şekilde:

Batı Alt: 1.500 TL

1.500 TL Doğu Üst: 1.750 TL

1.750 TL Batı Üst: 1.300 TL

1.300 TL Güney Alt: 800 TL

800 TL Misafir: 1.040 TL

Başakşehir - Beşiktaş Maçı Kadrosu (Muhtemel İlk 11'ler)

Başakşehir - Beşiktaş maçı nereden izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu cevaplayalım. Maalesef, Başakşehir - Beşiktaş maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:

Beşiktaş Muhtemel İlk 11 Kadrosu

Mert Günok

Jonas Svensson

Gabriel Paulista

Felix Uduokhai

Ciro Immobile

Joao Mario

Ernest Muçi

Arthur Masuaku

Rafa Silva

Cher Ndour

Gedson Fernandes

Başakşehir Muhtemel İlk 11 Kadrosu

Muhammed Şengezer

Leo Duarte

Hamza Mendyl

Samuel Opoku

Ömer Ali Şahiner

Onur Ergün

Berkay Özcan

Deniz Türüç

Joao Figueiredo

Davidson da Luz Pereira

Krzysztof Piątek

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Başakşehir - Beşiktaş maçı sonucu ne olur? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.