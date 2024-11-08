Fenerbahçe - Sivasspor Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?
Fenerbahçe - Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte FB - Sivasspor maçı ne zaman ve nerede gibi merak edilen soruların yanıtı!
Fenerbahçe ve Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 12. hafta maçları kapsamında karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Peki Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Eğer siz de Fenerbahçe - Sivasspor maçı nereden izlenir diye soruyorsanız işte cevabı ve maç linki!
Fenerbahçe - Sivasspor Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta ve Nereden İzlenir? Fenerbahçe - Sivasspor Maç Linki
Fenerbahçe - Sivasspor maçı, 10 Kasım Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Merakla beklenen mücadele TOD TV ve beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.
Karşılaşmanın hakemi Kadir Sağlam olacak. 1. yardımcı hakem görevini Kerem Ersoy, 2. yardımcı hakem görevini ise Serkan Çimen üstlenecek. Dördüncü hakem görevini Erkan Özdamar yapacak.
"Fenerbahçe - Sivasspor maçı nereden izlenir" diye soruyor, Fenerbahçe - Sivasspor maçı izleme linki arıyorsanız TOD TV indir işlemini gerçekleştirerek ister mobil cihazlarda isterseniz akıllı TV'de maçı izleyebilirsiniz. Maçı canlı izlemenin diğer bir yolu ise beIN SPORTS 1'dir.
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Fenerbahçe - Sivasspor Maçı Bilet Fiyatları
Fenerbahçe - Sivasspor maçı nereden izlenir sorusunun cevabını verdiğimize göre maçı canlı izlemek isteyenler için de soruları cevaplayabiliriz. Fenerbahçe - Sivasspor maçı bilet fiyatları şu şekilde:
- Fenerium Alt E: 14.500 TL
- Maraton Alt E: 14.500 TL
- Fenerium Alt / Maraton Alt D-F: 4.750 TL
- Fenerium Alt / Maraton Alt C-G: 4.150 TL
- Fenerium Alt / Maraton Alt B-H: 3.500 TL
- Fenerium Alt / Maraton Alt A-I: 3.050 TL
- Fenerium Üst / Maraton Üst E: 2.200 TL
- Fenerium Üst / Maraton Üst D-F: 2.000 TL
- Fenerium Üst / Maraton Üst C-G: 1.800 TL
- Fenerium Üst / Maraton Üst B-H: 1.700 TL
- Fenerium Üst / Maraton Üst A-I: 1.600 TL
- Kuzey / Spor Toto: 900 TL
- Misafir: 1.170 TL
Fenerbahçe - Sivasspor Maçı Kadrosu (Muhtemel İlk 11'ler)
Fenerbahçe - Sivasspor maçı nereden izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu cevaplayalım. Maalesef, Fenerbahçe - Sivasspor maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:
Fenerbahçe Muhtemel İlk 11 Kadrosu
- Dominik Livakovic
- Mert Müldür
- Alexander Dijku
- Çağlar Söyüncü
- Bright Osayi-Samuel
- Sofyan Amrabat
- Fred
- Sebastian Szymanski
- Dusan Tadic
- Youssed En-Nesyri
- Allan Saint-Maximin
Sivasspor Muhtemel İlk 11 Kadrosu
- Ali Şaşal Vural
- Uğur Çiftçi
- S. Camara
- A. Poungouras
- Caner Osmanpaşa
- Murat Paluli
- C. Charisis
- İbrahim Akdağ
- Bartuğ Elmaz
- R. Manaj
- C. N'Jie
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Fenerbahçe - Sivasspor maçı sonucu ne olur? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.