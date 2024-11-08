Galatasaray - Samsunspor Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?
Galatasaray - Samsunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte GS ve Samsunspor maçı ne zaman ve nerede gibi merak edilen soruların yanıtı!
Galatasaray ve Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 12. hafta maçları kapsamında karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Peki Galatasaray - Samsunspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Eğer siz de Galatasaray - Samsunspor maçı nereden izlenir diye soruyorsanız işte cevabı ve maç linki!
Galatasaray - Samsunspor Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta ve Nereden İzlenir? Galatasaray - Samsunspor Maç Linki
Galatasaray - Samsunspor maçı, 10 Kasım Pazar günü saat 16.00'te oynanacak. Merakla beklenen mücadele TOD TV ve beIN SPORTS'ta canlı yayınlanacak.
Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler olacak. 1. yardımcı hakem görevini İbrahim Bozbey, 2. yardımcı hakem görevini ise Anıl Usta üstlenecek. Dördüncü hakem görevini Ayberk Demirbaş yapacak.
"Galatasaray - Samsunspor maçı nereden izlenir" diye soruyor, Galatasaray - Samsunspor maçı izleme linki arıyorsanız TOD TV indir işlemini gerçekleştirerek ister mobil cihazlarda isterseniz akıllı TV'de maçı izleyebilirsiniz. Maçı canlı izlemenin diğer bir yolu ise beIN SPORTS'tur.
Galatasaray - Samsunspor Maçı Bilet Fiyatları
Galatasaray - Samsunspor maçı nereden izlenir sorusunun cevabını verdiğimize göre maçı canlı izlemek isteyenler için de soruları cevaplayabiliriz. Galatasaray - Samsunspor maçı bilet fiyatları şu şekilde:
- Premium: 13.000 TL
- Delux: 12.000 TL
- Lux: 11.000 TL
- Classic: 10.000 TL
- 1. Kategori: 7.000 TL
- 2. Kategori: 5.500 TL
- 3. Kategori: 4.400 TL
- 4. Kategori: 3.200 TL
- 5. Kategori: 2.400 TL
- 6. Kategori: 1.750 TL
- 7. Kategori: 950 TL
- 8. Kategori: 850 TL
- Misafir: 850 TL
Galatasaray - Samsunspor Maçı Kadrosu (Muhtemel İlk 11'ler)
Galatasaray - Samsunspor maçı nereden izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu cevaplayalım. Maalesef, Galatasaray - Samsunspor maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:
Galatasaray Muhtemel İlk 11 Kadrosu
- Muslera
- Kaan Ayhan
- Victor Nelsson
- Davinson Sanchez
- Ismail Jakobs
- Lucas Torreira
- Gabriel Sara
- Barış Alper Yılmaz
- Yunus Akgün
- Mauro Icardi
- Victor Osimhen
Samsunspor Muhtemel İlk 11 Kadrosu
- Okan Kocuk
- Rick van Drongelen
- Youssef Aït Bennasser
- Marius Mouandilmadji
- Olivier Ntcham
- Emre Kılınç
- Marc Bola
- Zeki Yavru
- Carlo Holse
- Arbnor Muja
- Lubomir Satka
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Galatasaray - Samsunspor maçı sonucu ne olur? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.