Galatasaray - Samsunspor Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?

Galatasaray ve Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 12. hafta maçları kapsamında karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Peki Galatasaray - Samsunspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Eğer siz de Galatasaray - Samsunspor maçı nereden izlenir diye soruyorsanız işte cevabı ve maç linki!

Galatasaray - Samsunspor Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta ve Nereden İzlenir? Galatasaray - Samsunspor Maç Linki

Galatasaray - Samsunspor maçı, 10 Kasım Pazar günü saat 16.00'te oynanacak. Merakla beklenen mücadele TOD TV ve beIN SPORTS'ta canlı yayınlanacak.

Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler olacak. 1. yardımcı hakem görevini İbrahim Bozbey, 2. yardımcı hakem görevini ise Anıl Usta üstlenecek. Dördüncü hakem görevini Ayberk Demirbaş yapacak.

"Galatasaray - Samsunspor maçı nereden izlenir" diye soruyor, Galatasaray - Samsunspor maçı izleme linki arıyorsanız TOD TV indir işlemini gerçekleştirerek ister mobil cihazlarda isterseniz akıllı TV'de maçı izleyebilirsiniz. Maçı canlı izlemenin diğer bir yolu ise beIN SPORTS'tur.

Galatasaray - Samsunspor Maçı Bilet Fiyatları

Galatasaray - Samsunspor maçı nereden izlenir sorusunun cevabını verdiğimize göre maçı canlı izlemek isteyenler için de soruları cevaplayabiliriz. Galatasaray - Samsunspor maçı bilet fiyatları şu şekilde:

Premium: 13.000 TL

13.000 TL Delux: 12.000 TL

12.000 TL Lux: 11.000 TL

11.000 TL Classic: 10.000 TL

10.000 TL 1. Kategori: 7.000 TL

7.000 TL 2. Kategori: 5.500 TL

5.500 TL 3. Kategori: 4.400 TL

4.400 TL 4. Kategori: 3.200 TL

3.200 TL 5. Kategori: 2.400 TL

2.400 TL 6. Kategori: 1.750 TL

1.750 TL 7. Kategori: 950 TL

950 TL 8. Kategori: 850 TL

850 TL Misafir: 850 TL

Galatasaray - Samsunspor Maçı Kadrosu (Muhtemel İlk 11'ler)

Galatasaray - Samsunspor maçı nereden izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu cevaplayalım. Maalesef, Galatasaray - Samsunspor maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:

Galatasaray Muhtemel İlk 11 Kadrosu

Muslera

Kaan Ayhan

Victor Nelsson

Davinson Sanchez

Ismail Jakobs

Lucas Torreira

Gabriel Sara

Barış Alper Yılmaz

Yunus Akgün

Mauro Icardi

Victor Osimhen

Samsunspor Muhtemel İlk 11 Kadrosu

Okan Kocuk

Rick van Drongelen

Youssef Aït Bennasser

Marius Mouandilmadji

Olivier Ntcham

Emre Kılınç

Marc Bola

Zeki Yavru

Carlo Holse

Arbnor Muja

Lubomir Satka

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Galatasaray - Samsunspor maçı sonucu ne olur? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.