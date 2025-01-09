Başakşehir - Galatasaray Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?

Başakşehir ve Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında karşı karşıya gelecek. Peki futbol tutkunlarının merakla beklediği Başakşehir - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? İşte tüm bu soruların cevabı ve Başakşehir - Galatasaray maçını ücretsiz canlı izleme yöntemi!

Başakşehir - Galatasaray Maçı Nasıl Ücretsiz Canlı İzlenir?

Başakşehir - Galatasaray maçı 12 Ocak Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Trendyol Süper Lig'in 19. hafta maçları kapsamındaki mücadele, TOD TV ve beIN SPORTS kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Üstelik Başakşehir - Galatasaray maçını ve diğer Süper Lig maçlarını ücretsiz canlı izlemek mümkün.

Başakşehir - Galatasaray maçını ücretsiz canlı izlemek için TOD TV uygulamasını kullanabilirsiniz. Normalde 1 aylık fiyatı 690 TL, sezonluk fiyatı ise 2061 TL olan TOD TV, eğer ayda üç adet Coca Cola içiyorsanız ücretsiz kullanılabilir durumda. Tek yapmanız gereken üç adet kola almak ve kapakta yazan şifreyi Daha Daha uygulamasına girerek 450 puan toplamak.

Eğer siz de Başakşehir - Galatasaray maçını ücretsiz canlı izlemek istiyorsanız, "Süper Lig Maçlarını Ücretsiz İzlemek Mümkün" isimli rehberimize göz atabilirsiniz.

Başakşehir - Galatasaray Muhtemel İlk 11

Başakşehir - Galatasaray maçı nereden ücretsiz izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu yani muhtemel ilk 11'leri cevaplayalım. Maalesef, Başakşehir - Galatasaray maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:

Galatasaray Muhtemel İlk 11 Kadrosu

F. Muslera

I. Jakobs

D. Sanchez

Kaan Ayhan

Abdülkerim Bardakcı

G. Sara

L. Torreira

D. Mertens

Yunus Akgün

V. Osimhen

Barış Alper Yılmaz

Başakşehir Muhtemel İlk 11 Kadrosu

Muhammed Şengezer

J. Opoku

L. Duarte

L. Lima

Hamza Güreler

Onur Ergün

O. Kemen

M. Crespo

Deniz Türüç

K. Piatek

Davidson

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Başakşehir - Galatasaray maçının sonucu ne olur? Ayrıca Başakşehir - Galatasaray maçını ücretsiz canlı izlemenizi sağlayacak formülümüzü nasıl buldunuz? Konuyla ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.