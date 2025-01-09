Konyaspor - Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?
Konyaspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Konyaspor - Fenerbahçe maçı ücretsiz canlı izleme linki!
Konyaspor ve Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında karşı karşıya gelecek. Peki futbol tutkunlarının merakla beklediği Konyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? İşte tüm bu soruların cevabı ve Konyaspor - Fenerbahçe maçını ücretsiz canlı izleme yöntemi!
Konyaspor - Fenerbahçe Maçı Nasıl Ücretsiz Canlı İzlenir?
Konyaspor - Fenerbahçe maçı 13 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Trendyol Süper Lig'in 19. hafta maçları kapsamındaki mücadele, TOD TV ve beIN SPORTS kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Üstelik Konyaspor - Fenerbahçe maçını ve diğer Süper Lig maçlarını ücretsiz canlı izlemek mümkün.
Konyaspor - Fenerbahçe maçını ücretsiz canlı izlemek için TOD TV uygulamasını kullanabilirsiniz. Normalde 1 aylık fiyatı 690 TL, sezonluk fiyatı ise 2061 TL olan TOD TV, eğer ayda üç adet Coca Cola içiyorsanız ücretsiz kullanılabilir durumda. Tek yapmanız gereken üç adet kola almak ve kapakta yazan şifreyi Daha Daha uygulamasına girerek 450 puan toplamak.
Eğer siz de Konyaspor - Fenerbahçe maçını ücretsiz canlı izlemek istiyorsanız, "Süper Lig Maçlarını Ücretsiz İzlemek Mümkün" isimli rehberimize göz atabilirsiniz.
Süper Lig Maçları Nasıl Ücretsiz ve Şifresiz İzlenir
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Konyaspor - Fenerbahçe Maçı Bilet Fiyatları
Konyaspor - Fenerbahçe maçı nereden canlı ücretsiz izlenir sorusuna cevap verdiğimize göre, şimdi de bilet fiyatlarına göz atalım. İşte Konyaspor - Fenerbahçe maçı bilet fiyatları:
- BEYSU BATI ÜST/VIP: 4.500 TL
- BEYSU BATI ALT VIP D: 4.500 TL
- BEYSU BATI ALT VIP C-E: 4.000 TL
- BEYSU BATI ALT B-F: 3.500 TL
- BEYSU BATI ALT A-G: 3.000 TL
- BEYSU BATI ÜST B-C: 2.000 TL
- BEYSU BATI ÜST A-D: 1.750 TL
- DOĞU ALT D: 2.000 TL
- DOĞU ALT C-E: 1.900 TL
- DOĞU ALT B-F: 1.800 TL
- DOĞU ALT A-G: 1.700 TL
- DOĞU ÜST D: 1.950 TL
- DOĞU ÜST C-E: 1.850 TL
- DOĞU ÜST B-F: 1.750 TL
- DOĞU ÜST A-G: 1.650 TL
- KUZEY-GÜNEY ALT TRİBÜN: 1.400 TL
- KUZEY-GÜNEY ÜST TRİBÜNLER: 1.400 TL
- Misafir: 1.820 TL
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Konyaspor - Fenerbahçe Muhtemel İlk 11
Konyaspor - Fenerbahçe maçı nereden ücretsiz izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu yani muhtemel ilk 11'leri cevaplayalım. Maalesef, Konyaspor - Fenerbahçe maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:
Fenerbahçe Muhtemel İlk 11 Kadrosu
- İrfan Can Eğribayat
- Çağlar Söyüncü
- A. Djiku
- Levent Mercan
- Fred
- F. Kostic
- Osayi-Samuel
- S. Amrabat
- E. Dzeko
- D. Tadic
- Y. En-Nesyri
Konyaspor Muhtemel İlk 11 Kadrosu
- J. Slowik
- Adil Demirbağ
- Oğulcan Ülgün
- Uğurcan Yazğılı
- D. Aleksic
- L. Prip
- Guilherme
- M. Jevtovic
- Pedrinho
- A. Ndao
- Umut Nayir
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Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Konyaspor - Fenerbahçe maçının sonucu ne olur? Ayrıca Konyaspor - Fenerbahçe maçını ücretsiz canlı izlemenizi sağlayacak formülümüzü nasıl buldunuz? Konuyla ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.