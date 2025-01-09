Konyaspor - Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?

Konyaspor ve Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında karşı karşıya gelecek. Peki futbol tutkunlarının merakla beklediği Konyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? İşte tüm bu soruların cevabı ve Konyaspor - Fenerbahçe maçını ücretsiz canlı izleme yöntemi!

Konyaspor - Fenerbahçe Maçı Nasıl Ücretsiz Canlı İzlenir?

Konyaspor - Fenerbahçe maçı 13 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Trendyol Süper Lig'in 19. hafta maçları kapsamındaki mücadele, TOD TV ve beIN SPORTS kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Üstelik Konyaspor - Fenerbahçe maçını ve diğer Süper Lig maçlarını ücretsiz canlı izlemek mümkün.

Konyaspor - Fenerbahçe maçını ücretsiz canlı izlemek için TOD TV uygulamasını kullanabilirsiniz. Normalde 1 aylık fiyatı 690 TL, sezonluk fiyatı ise 2061 TL olan TOD TV, eğer ayda üç adet Coca Cola içiyorsanız ücretsiz kullanılabilir durumda. Tek yapmanız gereken üç adet kola almak ve kapakta yazan şifreyi Daha Daha uygulamasına girerek 450 puan toplamak.

Eğer siz de Konyaspor - Fenerbahçe maçını ücretsiz canlı izlemek istiyorsanız, "Süper Lig Maçlarını Ücretsiz İzlemek Mümkün" isimli rehberimize göz atabilirsiniz.

Konyaspor - Fenerbahçe Maçı Bilet Fiyatları

Konyaspor - Fenerbahçe maçı nereden canlı ücretsiz izlenir sorusuna cevap verdiğimize göre, şimdi de bilet fiyatlarına göz atalım. İşte Konyaspor - Fenerbahçe maçı bilet fiyatları:

BEYSU BATI ÜST/VIP: 4.500 TL

4.500 TL BEYSU BATI ALT VIP D: 4.500 TL

4.500 TL BEYSU BATI ALT VIP C-E: 4.000 TL

4.000 TL BEYSU BATI ALT B-F: 3.500 TL

3.500 TL BEYSU BATI ALT A-G: 3.000 TL

3.000 TL BEYSU BATI ÜST B-C: 2.000 TL

2.000 TL BEYSU BATI ÜST A-D: 1.750 TL

1.750 TL DOĞU ALT D: 2.000 TL

2.000 TL DOĞU ALT C-E: 1.900 TL

1.900 TL DOĞU ALT B-F: 1.800 TL

1.800 TL DOĞU ALT A-G: 1.700 TL

1.700 TL DOĞU ÜST D: 1.950 TL

1.950 TL DOĞU ÜST C-E: 1.850 TL

1.850 TL DOĞU ÜST B-F: 1.750 TL

1.750 TL DOĞU ÜST A-G: 1.650 TL

1.650 TL KUZEY-GÜNEY ALT TRİBÜN: 1.400 TL

1.400 TL KUZEY-GÜNEY ÜST TRİBÜNLER: 1.400 TL

1.400 TL Misafir: 1.820 TL

Konyaspor - Fenerbahçe Muhtemel İlk 11

Konyaspor - Fenerbahçe maçı nereden ücretsiz izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu yani muhtemel ilk 11'leri cevaplayalım. Maalesef, Konyaspor - Fenerbahçe maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:

Fenerbahçe Muhtemel İlk 11 Kadrosu

İrfan Can Eğribayat

Çağlar Söyüncü

A. Djiku

Levent Mercan

Fred

F. Kostic

Osayi-Samuel

S. Amrabat

E. Dzeko

D. Tadic

Y. En-Nesyri

Konyaspor Muhtemel İlk 11 Kadrosu

J. Slowik

Adil Demirbağ

Oğulcan Ülgün

Uğurcan Yazğılı

D. Aleksic

L. Prip

Guilherme

M. Jevtovic

Pedrinho

A. Ndao

Umut Nayir

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Konyaspor - Fenerbahçe maçının sonucu ne olur? Ayrıca Konyaspor - Fenerbahçe maçını ücretsiz canlı izlemenizi sağlayacak formülümüzü nasıl buldunuz? Konuyla ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.