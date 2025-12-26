Lenovo Telefonları Işık Hızında Şarj Eden Yeni Powerbank'ini Tanıttı!

Teknoloji dünyasının önde gelen isimlerinden Lenovo, aksesuar pazarındaki iddiasını uygun fiyatlı ve yüksek performanslı ürünlerle sürdürmeye devam ediyor. Son olarak şirket ThinkPlus serisi altında geliştirdiği yeni powerbank modelini bugün resmen tanıttı.

Lenovo ThinkPlus 20.000 mAh isimli yeni cihaz, rekor seviyedeki şarj hızı ve dizüstü bilgisayarlardan telefonlara kadar pek çok cihazı aynı anda besleyebilmesiyle öne çıkıyor. İşte detaylar!

Lenovo ThinkPlus 20.000 mAh Powerbank Neler Sunuyor?

Kapasite: 20.000 mAh

20.000 mAh Toplam Çıkış Gücü: 190W

190W Portlar: 2x USB-C, 1x USB-A

2x USB-C, 1x USB-A Ekran: 0.96 inç IPS Panel

0.96 inç IPS Panel Hızlı Şarj Protokoller i: PD 3.0, PPS, QC 3.0, AFC, FCP

i: PD 3.0, PPS, QC 3.0, AFC, FCP Giriş Gücü: 100W (Kendi kendini şarj etme hızı)

100W (Kendi kendini şarj etme hızı) Ağırlık: 280 gram

Yeni powerbank tasarım tarafında kullanıcılara büyük kolaylık sağlayan bazı detaylara ev sahipliği yapıyor. Siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle satışa sunulan cihaz yaklaşık 280 gram ağırlığıyla dikkat çekiyor. Bununla birlikte aksesuarın ön yüzünde 0.96 inçlik IPS bir ekran bulunuyor. Bu panel üzerinden kullanıcılar pil durumunu, anlık güç çıkışını ve şarj bilgilerini kolayca takip edebiliyor.

Tasarımda dikkat çeken bir diğer detay ise entegre kablo özelliği. Cihaz oldukça kısa kablolarla birlikte gelen diğer powerbank'lerden farklı olarak tam 22 cm uzunluğunda bir USB-C şarj kablosuna sahip. Söz konusu kablo kullanışlı yapısı sayesinde kullanıcıların yanlarında ekstra bir kablo taşıma zorunluluğu ortadan kalkıyor.

Lenovo ThinkPlus performans tarafında da oldukça iddialı özellikerle birlikte geliyor. Cihaz üzerinde ikisi USB-C, biri USB-A olmak üzere toplam üç adet bağlantı noktası yer alıyor. Tek başına 140W güç çıkışı verebilen USB-C portları, diğer girişlerle birlikte kullanıldığında toplamda 190W'lık devasa bir güce ulaşıyor.

Fiyatı Ne Kadar?

Lenovo, gerek tasarımsal gerekse performans açısından üstün özelliklere sahip olan yeni cihazı için oldukça rekabetçi bir fiyat belirledi. Öyle ki yeni powerbank, Çin pazarında 259 yuan'lık (yaklaşık 35 Dolar) bir fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

Şirket ayrıca erkenden sipariş veren kullanıcılar için bir sürpriz de hazırlamış. 8 Ocak 2026 tarihine kadar ürünü satın alanlara 65W gücünde bir ThinkPlus şarj adaptörü de hediye edilecek. Öte yandan powerbank'in Türkiye'de ve diğer bölgelerde satışa sunulup sunulmayacağı hala merak konusu.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce markanın yeni ürünü yılın en çok tercih edilen powerbank modelleri arasında ismini yazdırabilir mi? Yorumlarda buluşalım.