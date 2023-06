Batman Oyunlarında Büyük İndirim: Bu Fırsat Kaçmaz!

Başlatılan kampanya sonucunda Batman oyunları indirime girdi. İndirime giren oyunlar arasında Batman: Arkham Knight, Batman: Arkham City, Batman: Arkham Asylum ve Batman: Arkham Origins Blackgate yer alıyor. Batman serisini henüz oynamamış olan oyuncular için harika fırsat sunan kampanyaya dair detaylar haberimizde.

İndirime Giren Batman Oyunları Listesi

Batman: Arkham Knight: 11,80 TL

Batman: Arkham City - Game of the Year Edition: 7,75 TL

Batman: Arkham Asylum Game of the Year Edition: 7,75 TL

Batman: Arkham Origins Blackgate - Deluxe Edition: 7,75 TL

Popüler dijital oyun mağazası Steam'de başlatılan kampanya ile beraber Batman Arkham serisi indirime girdi. 19 Haziran tarihinde sona erecek kampanya kapsamında yüzde 80 oranında indirime giren Batman: Arkham Knight'ın fiyatı 59 TL'den 11,80 TL'ye düştü.

Batman: Arkham City - Game of the Year Edition, Batman: Arkham Asylum Game of the Year Edition ve Batman: Arkham Origins Blackgate - Deluxe Edition isimli yapımlar yüzde 75 oranında indirime girdi. Söz konusu yapımların her birinin fiyatı 7,75 TL oldu.

Batman: Arkham Asylum Game of the Year Edition, Batman: Arkham City - Game of the Year Edition, Batman: Arkham Knight Season Pass ve Batman: Arkham Knight'ın yer aldığı Batman: Arkham Collection isimli paket yüzde 85 oranında indirime girdi. Bu paketi 15,30 TL karşılığında satın alabilirsiniz.