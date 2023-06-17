Batman Oyunlarında Büyük İndirim: Bu Fırsat Kaçmaz!
Batman oyunları için çok önemli bir indirim fırsatı sunuldu. İşte popüler dijital oyun mağazası Steam'de sunulan kampanyaya ilişkin ayrıntılar!
Başlatılan kampanya sonucunda Batman oyunları indirime girdi. İndirime giren oyunlar arasında Batman: Arkham Knight, Batman: Arkham City, Batman: Arkham Asylum ve Batman: Arkham Origins Blackgate yer alıyor. Batman serisini henüz oynamamış olan oyuncular için harika fırsat sunan kampanyaya dair detaylar haberimizde.
İndirime Giren Batman Oyunları Listesi
- Batman: Arkham Knight: 11,80 TL
- Batman: Arkham City - Game of the Year Edition: 7,75 TL
- Batman: Arkham Asylum Game of the Year Edition: 7,75 TL
- Batman: Arkham Origins Blackgate - Deluxe Edition: 7,75 TL
Popüler dijital oyun mağazası Steam'de başlatılan kampanya ile beraber Batman Arkham serisi indirime girdi. 19 Haziran tarihinde sona erecek kampanya kapsamında yüzde 80 oranında indirime giren Batman: Arkham Knight'ın fiyatı 59 TL'den 11,80 TL'ye düştü.
Batman: Arkham City - Game of the Year Edition, Batman: Arkham Asylum Game of the Year Edition ve Batman: Arkham Origins Blackgate - Deluxe Edition isimli yapımlar yüzde 75 oranında indirime girdi. Söz konusu yapımların her birinin fiyatı 7,75 TL oldu.
Batman: Arkham Asylum Game of the Year Edition, Batman: Arkham City - Game of the Year Edition, Batman: Arkham Knight Season Pass ve Batman: Arkham Knight'ın yer aldığı Batman: Arkham Collection isimli paket yüzde 85 oranında indirime girdi. Bu paketi 15,30 TL karşılığında satın alabilirsiniz.
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