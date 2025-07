2624 TL'lik Dev İndirim: Ucuz Assassin's Creed Valhalla Fırsatı!

Assassin's Creed serisinin en sevilen oyunlarından biri olan Valhalla için kaçırılmayacak bir indirim fırsatı sunuldu. Ubisoft tarafından geliştirilen başarılı oyunu şu anda çok ucuza satın alabilmeniz mümkün.

Assassin's Creed Valhalla'nın Fiyatı Düştü

Epic Games Store'da kısa süre önce Yaz İndirimi kampanyası başladı. Bu kampanya ile beraber çok sayıda oyunun fiyatı önemli ölçüde düştü. Bunlar arasında Assassin's Creed Valhalla da bulunuyor. Popüler oyun kampanya kapsamında yüzde 75 oranında indirime girdi.

Assassin's Creed Valhalla'nın Complete, Ragnarök, Deluxe ve standart olmak üzere dört farklı sürümü bulunuyor. Oyunun Complete sürümü 3 bin 499 TL'den 874,75 TL'ye düştü. Dolayısıyla bu sürümü 2 bin 624 TL daha ucuza satın alma fırsatı mevcut.

Ragnarök sürümü 2 bin 499 TL yerine 624,75 TL'ye, Deluxe sürümü ise 1.999 TL yerine 499,75 TL'ye satılmaya başlandı. Standart sürümün 1.499 TL'den 374,75 TL'ye düştüğünün altını çizelim.

Complete sürümünde oyunun yanı sıra Sezon Kartı, Ultimate kozmetik paketi ve Dawn of Ragnarök genişletmesi bulunuyor. Sezon Kartı'nın Wrath of the Druids ve The Siege of Paris genişletmelerini, Ultimate paket içeriğinin ise donanım seti, yerleşim alanı paketi ve gemi paketini içerdiğini belirtelim.

Epic Games Store'da başlayan Yaz İndirimi kampanyası 31 Temmuz tarihinde saat 18.00'da sona erecek. Eğer oyunu satın almak istiyorsanız minimum ve önerilen sistem gereksinimleri şu şekilde:

Assassin's Creed Valhalla Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)

Windows 10 (64 bit) İşlemci: AMD Ryzen 3 1200 3.1 GHz / Intel Core i5-4460 3.2 GHz

AMD Ryzen 3 1200 3.1 GHz / Intel Core i5-4460 3.2 GHz RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: AMD R9 380 / NVIDIA GeForce GTX 960

AMD R9 380 / NVIDIA GeForce GTX 960 DirectX: Sürüm 12

Assassin's Creed Valhalla'nın yüklenebilmesi için en az 160 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyulacak. Depolama bölümünde yeterli miktarda boş alan bulunmuyorsa program kaldırma aracı ile kapsamlı temizlik yapabilir ve böylece kullanılabilir alanı kolayca artırabilirsiniz.

Assassin's Creed Valhalla Önerilen Sistem Gereksinimleri