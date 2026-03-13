2599 TL Değerindeki Battlefield 6 Bir Hafta Boyunca Oynaması Ücretsiz Oluyor

Battlefield 6, kısa süreliğine oynaması ücretsiz oluyor. Ekim 2025'te çıkan ve ilk haftasında 750 bin anlık oyuncu sayısına ulaşarak rekor kıran Battlefield 6, aradan geçen beş ayda oyuncuların ilgisini kaybetti. Oyunun yayıncısı Electronic Arts, son zamanlarda 50 binin altına düşen eş zamanlı oyuncu sayısını yeniden artırmak amacıyla oyunu 7 gün boyunca ücretsiz yapacak.

Battlefield 6 Ne Zaman Ücretsiz Olacak?

Battlefield 6'nın ücretsiz deneme haftası 17 Mart Salı günü Türkiye saati ile 18:00'da başlayacak ve 24 Mart'a kadar sürecek. Oyuncular, bu süre boyunca oyunu PC, PlayStation ve Xbox'ta ücretsiz oynayabilecek. Peki Battlefield 6'nın sistem gereksinimleri neler?

Battlefield 6 Sistem Gereksinimleri Neler?

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: Intel Core i5-8400 ya da AMD Ryzen 5 2600

Intel Core i5-8400 ya da AMD Ryzen 5 2600 Bellek: 16 GB RAM

16 GB RAM Ekran Kartı: Nvidia RTX 2060 ya da AMD Radeon RX 5600 XT 6GB ya da Intel Arc A380

Nvidia RTX 2060 ya da AMD Radeon RX 5600 XT 6GB ya da Intel Arc A380 Depolama: 55 GB kullanılabilir alan

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 11

Windows 11 İşlemci: Intel Core i7-10700 ya da AMD Ryzen 7 3700X

Intel Core i7-10700 ya da AMD Ryzen 7 3700X Bellek: 16 GB RAM

16 GB RAM Ekran Kartı: Nvidia RTX 306 0Ti ya da AMD Radeon RX 6700-XT ya da Intel Arc B580

Nvidia RTX 306 0Ti ya da AMD Radeon RX 6700-XT ya da Intel Arc B580 Depolama: 80 GB kullanılabilir alan

Oyuncu Sayısı Neden Düşüyor?

Yukarıda da belirttiğimiz üzere Battlefield 6 kötü bir başlangıç yapmadı. Aksine çıkışından sadece üç gün sonra 7 milyonun üzerinde sattı ve 2025'in en çok satan oyunlarından biri oldu. Anlık oyuncu sayısı ise 750 bini gördü. Ancak aradan geçen beş ayda tablo oldukça değişti. Örneğin dün Battlefield 6 oynayan kişi sayısı 47 bin ile sınırlı kaldı. Kıyaslamak gerekirse 2016'da çıkan Battlefield 1, geçtiğimiz yıla kadar 38 bin anlık oyuncu sayısına ulaşabiliyordu. Yani durum oldukça kötü.

Steam'e baktığımızda oyunun bugüne kadar 262.108 inceleme aldığını görüyoruz. Bu incelemelerin büyük bit bölümü ise "Karışık". Yine kıyaslamak gerekirse Battlefield 1'in 184.807 incelemeden aldığı sonuç "Çok Olumlu". Türkiye'deki oyuncuların en büyük eleştirisi Türkçe dil desteğinin olmaması. Globalde ise oyuncular para ile satılan oyun içi eşyaların fiyatlarından ve içerik eksikliğinden şikayetçi. Ancak ücretsiz oynama haftası buna çözüm olabilir mi şimdilik belirsiz.

Editörün Yorumu

Battlefield 6'nın bir hafta boyunca ücretsiz olması oldukça güzel bir gelişme. Ancak oyunla ilgili en büyük sorunlardan biri de para. Oyun Steam'da 69.99 dolar, Epic Games'te ise 2.599 TL. Kişisel bir yorum yapacak olursam ben, uzun zamandır Battlefield oyunlarını Call of Duty'lere tercih ediyorum.

Ancak bu bir hafta içerisinde oyunu beğensem de bu fiyata satın almayı tercih etmezdim. Oyuncuların da çevrim içi oyularda beklentisi uygun fiyatlı ya da oynaması ücretsiz olması. Bu nedenle en azından ülkemizde başarılı olması için fiyatın da değişmesi gerekiyor.