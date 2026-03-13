Amazon, 4 Eğlenceli Oyunu Bedava Sunuyor! Hemen Alın

Amazon, her hafta düzenli olarak ücretsiz oyunlar vermeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Tattoo Tycoon ve Siege of Avalon: Anthology ve TinyTina's Assault on Dragon's Keep: A Wonderlands One-Shot oyunlarını ücretsiz veren şirket, bu hafta ise birbirinden eğlenceli dört adet oyuna hiçbir şekilde ücret ödemenize gerek kalmadan sahip olmanıza olanak tanıyor.

Amazon, Hangi Oyunları Ücretsiz Dağıtıyor?

Amazon, bu hafta Total War: Rome 2 - Emperor Edition, Turmoil, Veil of Darkness ve Mahokenshi - The Samurai Deckbuilder isimli oyunları bedava dağıtıyor. Normalde bu oyunların ne kadar değerli olduğunu öğrenmek adına Steam fiyatlarına da hızlıca göz atmakta fayda var.

Steam'de normalde ilk oyun 26.99 dolar (1.192 TL), ikinci oyun 7.29 dolar (322 TL), üçüncü oyun 9.99 dolar (441 TL), dördüncü oyun ise 12.49 dolar (552 TL) fiyat etiketiyle satılıyor. Veil of Darkness'ı almak için 11 Nisan 2026 tarihine kadar süreniz bulunuyor. Diğer oyunlara sahip olmak içinse son tarih 15 Nisan 2026 olarak belirlendi. Belirtilen tarihe kadar Amazon Luna üzerinden "Oyunu talep et" seçeneğine basarak dilediğiniz oyunu alabilirsiniz.

Amazon'un Ücretsiz Oyun Kampanyası Kimler İçin Geçerli?

Amazon, bedava oyun kampanyasını Prime abonelerine özel olarak sunuluyor. Şimdiye kadar Prime Gaming üzerinden bu hizmeti veren şirket artık bedava oyunları Amazon Luna üzerinden sunuyor. Hizmet yeri değişse de ana kural değişmedi. Bu kampanyadan faydalanmak için aktif bir Amazon Prime aboneliğinizin olması gerekiyor.

Şimdiye kadar eğer hiç Amazon Prime aboneliği almadıysanız 30 günlük ücretsiz deneme sürenizi başlatarak hem oyunlara ücretsiz sahip olabilir hem Prime Video üzerinden popüler film, dizi ve dahasını izleyip şirketin diğer hizmetlerinde de önemli avantajlardan yararlanma fırsatı elde edebilirsiniz.

Total War: Rome 2 - Emperor Edition Fragmanı

Total War: Rome 2 - Emperor Edition Nasıl Bir Oyun?

Total War: Rome II - Emperor Edition, strateji oyunları arasında yer alıyor. Oyunda diplomasi yapıyor, kendinizi geliştiriyor, ordunuzun ilerlemesinin önündeki engelleri kaldırmaya çalışıyorsunuz. Binlerce askerin karşı karşıya geldiği savaşları kazanıp kazanamayacağınız ise bağlı kalmış olduğunuz stratejilere bağlı oluyor.

Total War: Rome 2 - Emperor Edition'ın Sistem Gereksinimleri Neler?

Özellik Minimum Gereksinimler Önerilen Gereksinimler İşletim Sistemi XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 Windows 7 / Windows 8 İşlemci 2 GHz Intel Dual Core / 2.6 GHz Intel Single Core 2. Nesil Intel Core i5 veya daha iyisi RAM 2 GB 4 GB Ekran Kartı 512 MB DirectX 9.0c uyumlu (NVIDIA Shader Model 3 desteği) 1024 MB DirectX 11 uyumlu DirectX Sürüm 9.0c Sürüm 11 Depolama 35 GB boş alan 35 GB boş alan

Turmoil Fragmanı

Turmoil Nasıl Bir Oyun?

Turmoil, simülasyon oyunları arasında konumlandırılıyor. Oyunda kasabanın satmaya çalıştığı arazileri kiralayıp buralardan petrol çıkarmaya ve bu petrolü en yüksek fiyata satarak rakiplerinizi eliyorsunuz. Buradan topladığınız paralarla da kasaba hisselerini satın alıp başkan olmaya çalışıyorsunuz. Basit ama eğlenceli bir oynanış sağlıyor.

Turmoil'in Sistem Gereksinimleri Neler?

Özellik Minimum Gereksinimler İşletim Sistemi Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 İşlemci 2,5 GHz hızında bir işlemci RAM 2 GB Depolama 150 MB kullanılabilir alan

Veil of Darkness Fragmanı

Veil of Darkness Nasıl Bir Oyun?

Veil of Darkness, sislerle kaplı bir vadide gözlerinizi açtığınız bir oyun. Burası Kairn isimli bir vampir tarafından yönetiliyor. Bu yerin sakinleri her gününü korku içinde geçiriyor. Senin gelmenle birlikteyse kehanetlerin gerçekleşeceğini düşünüyorlar. Yukarıdan bakış açısı ile oynanan bu oyunda çeşitli doğaüstü yaratıklara karşı etkili silahlar kullanabiliyorsunuz. Genel olarak karanlık bir atmosferi bulunuyor.

Veil of Darkness'ın Sistem Gereksinimleri Neler?

Özellik Minimum Gereksinimler Önerilen Gereksinimler İşletim Sistemi Windows 10 / 11 (64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir) Windows 11 (64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir) İşlemci 1.8 GHz hızında işlemci 1.8 GHz hızında işlemci RAM 512 MB 512 MB Ekran Kartı DirectX 7 uyumlu 3D ekran kartı DirectX 9 uyumlu 3D ekran kartı DirectX Sürüm 7.0 Sürüm 9.0 Depolama 500 MB kullanılabilir alan 500 MB kullanılabilir alan

Mahokenshi - The Samurai Deckbuilder Fragmanı

Mahokenshi - The Samurai Deckbuilder Nasıl Bir Oyun?

Mahokenshi - The Samurai Deckbuilder, birkaç türü birleştiren strateji oyunu olarak öne çıkıyor. Dört farklı klan mevcut. Her birinin yetenekleri farklı. Örneğin Misaki klanı, doğanın gücüne sahipken Kaito klanı ise savunma ve karşı saldırı üzerine bir oynanışa sahip. Bazı bölümler biraz zor olabiliyor fakat iyi bir plana bağlı kalarak hepsinin üstesinden gelebiliyorsunuz.

Mahokenshi - The Samurai Deckbuilder'ın Sistem Gereksinimleri Neler?

Özellik Minimum Gereksinimler Önerilen Gereksinimler İşletim Sistemi Windows 10 veya üzeri (64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir) Windows 10 veya üzeri İşlemci 1. Nesil Intel i5 veya AMD eşdeğeri 2. Nesil Intel i7 veya Ryzen eşdeğeri RAM 8 GB 16 GB Ekran Kartı NVIDIA GeForce GTX 770 serisi veya AMD eşdeğeri NVIDIA RTX 2080 veya AMD eşdeğeri DirectX Sürüm 11 Sürüm 11 Depolama 3 GB kullanılabilir alan 3 GB kullanılabilir alan

Editörün Yorumu

Amazon tarafından oyunculara bedava verilen oyunlar arasından özellikle Total War: Rome 2 - Emperor Edition'ın çok talep göreceğini düşünüyorum. Uzun bir süre önce oynamış birisi olarak oyundan yana oldukça memnun kaldığımı söyleyebilirim. Öte yandan Veil of Darkness görsel açıdan pek beklentilerini karşılamıyor ama oyuna odaklandığınızda zamanın nasıl geçtiğini kolay kolay anlamıyorsunuz.