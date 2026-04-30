Instagram Sohbetleri Artık Daha Kişisel! Yeni Özellik Ortaya Çıktı

Instagram, kullanıcı deneyimini daha da kişiselleştirmek için dikkat çeken bir yeniliğe hazırlanıyor. Sızdırılan bilgilere göre platform, kullanıcıların sohbet ekranındaki yazı fontunu değiştirebileceği bir özellik üzerinde çalışıyor. Peki bu yenilik neler sunacak, ne fayda sağlayacak? İşte tüm bilmeniz gerekenler!

Instagram Sohbetleri İçin Yazı Fontu Değiştirme Özelliği Nedir?

Yeni Instagram özelliklerini erkenden ortaya çıkarmasıyla tanınan Alessandro Paluzzi, söz konusu yeniliğe dair ilk ekran görüntüsünü paylaştı. Paylaşılan bilgilere göre kullanıcılar, sohbet arayüzünde birden fazla yazı stili arasından seçim yaparak fontu diledikleri gibi özelleştirebilecek.

Ekran görüntüsüne bakıldığında Default, Instagram Sans, Serif, Monospace, Handwriting, Poster, Signature, Bubble, Editor ve Modern gibi seçenekler arasından tercih yapılabildiği görülüyor. Varsayılan olarak Default seçeneği aktif olacak. Kullanıcılar, gözlerine en uygun yazı stilini diledikleri gibi seçebilecek.

Bu arada kullanıcılar, seçtikleri yazı stilinin nasıl göründüğünü üst kısımda yer alan örnek sohbet arayüzü üzerinden anlık olarak görebilecek. Altta yer alan onaylama butonuna bastıktan sonra ise işlem tamamlanarak yeni yazı fontu uygulanacak.

Söz konusu ayar sayfasına nereden ulaşılacağı ise şimdilik belli değil. Belki profilde yer alan ayarlar butonu üzerinden erişilebilir. Belki doğrudan sohbet ekranından da ayarlanabilir. Tüm bu detayları özellik resmi olarak kullanıma sunulduğunda hep birlikte öğreneceğiz.

Özellik Ne Gibi Faydalar Sağlayacak?

Özelliğin en büyük faydası, sunduğu kişiselleştirme imkânı olacak. Bu sayede mesajlaşma deneyimi çok daha keyifli olacak. Ayrıca kullanıcıya özel hale gelecek. Ayrıca göz sağlığı açısından da önemli bir katkı sunabilir. Mevcut yazı tipi bazı kullanıcılar için yorucu olabilirken yeni özellikle birlikte herkes kendisi için en uygun fontu seçebilecek.

Instagram Sohbetleri İçin Yazı Fontu Değiştirme Özelliği Ne Zaman Yayınlanacak?

Instagram’ın sohbetler için yazı fontu değiştirme özelliğinin ne zaman kullanıma sunulacağı şimdilik netleşmiş değil. Zira şirketten konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak özelliğin hâlâ geliştirme aşamasında olduğu göz önünde bulundurulduğunda önce test sürecine alınması ve ardından kademeli olarak kullanıcılarla buluşması bekleniyor.

Editörün Yorumu

Açıkçası şu anda kullanılan varsayılan yazı tipi benim için rahatsız edici değil ancak benimle aynı düşünmeyen kullanıcılar mutlaka vardır. Bu özelliğin çok daha önce sunulmuş olması gerektiğini düşünüyorum. Evet muhtemelen herkes tarafından aktif şekilde kullanılmayacak, hatta çoğu kişi bu yenilik kullanıma sunulduğunda fark etmeyecek bile. Ama kişiselleştirme açısından oldukça temel bir özellik olduğu için geç kalınmış bir adım olduğunu düşünüyorum.