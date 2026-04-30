Xiaomi'den Yeni Telefon Geliyor! Çok Güçlü İşlemciye Sahip

Xiaomi, Civi 6 Pro isimli yeni bir telefon üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile beraber Civi 6 Pro'nun özellikleri ortaya çıktı. Cihazda MediaTek tarafından geliştirilen çok güçlü bir Dimensity işlemcisi bulunacak. Bu sayede kaliteli grafiklere sahip mobil oyunlar bile sorunsuz oynanabilecek. Telefon ayrıca yüksek çözünürlüğe sahip olacak.

Xiaomi Civi 6 Pro'nun Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,83 inç

6,83 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K İşlemci: Dimensity 9500

Dimensity 9500 Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı HyperOS 3

Xiaomi Civi 6 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler?

Xiaomi'nin yeni telefonu, 6,83 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz ayrıca 1.5K çözünürlük sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan Civi 5 Pro'da 6,55 inç ekran boyutu, 1236 x 2750 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 3200 nit parlaklık mevcut.

Civi 5 Pro'nun ekran özellikleri göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 3200 nit civarında parlaklık ve 120Hz yenileme hızı görebiliriz. Yüksek parlaklık, dışarıda güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. Yüksek yenileem hızı ise akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. AMOLED ise canlı renklere sahip.

Xiaomi Civi 6 Pro'nun İşlemcisi Nasıl Olacak?

Civi 6 Pro'da Dimensity 9500 işlemcisi bulunacak. Bu işlemci, Asphalt Legends, PUBG Mobile ve Call of Duty Mobile'ı 120 FPS'te, CarX Street ve Genshin Impact'i ise ortalama 60 FPS'te çalıştırabiliyor. MediaTek tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, OPPO Find X9 Pro, vivo X300 Pro ve vivo X300 dahil olmak üzere pek çok telefonda tercih edilmişti.

Xiaomi 15T Pro'da ise Dimensity 9400+ mevcut. Bu işlemci de söz konusu mobil oyunları kasm aveya donma gibi bir problem olmadan çalıştırabiliyor. Bu arada 3 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek performans sunuyor.

Xiaomi Civi 6 Pro'nun Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera yer alacak. Diğer kameraların çözünürlüğü henüz belli değil. Bu arada periskop telefoto kamera, görüntü kalitesini bozmadan yakınlaştırma yapılabilmesini sağlıyor. Serinin bir önceki modeli Civi 5 Pro'da 50 megapiksel ana kamera, 50 megapiksel telefoto kamera, 12 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel ön kamera tercih edilmişti.

Xiaomi Civi 6 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Xiaomi Civi 6 Pro'nun 2026 yılının mayıs veya haziran ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Güçlü işlemci ve 16 GB RAM seçeneği dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Civi 5 Pro, geçtiğimiz yılın mayıs ayında tanıtılmıştı.

Xiaomi Civi 6 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Xiaomi Civi 6 Pro 'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Xiaomi 17, Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi 15T ve Xiaomi 15T Pro dahil olmak üzere Xiaomi'nin pek çok telefonu satılıyor ancak Civi 5 Pro satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Civi 6 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulma ihtimali oldukça düşük.

Xiaomi Civi 6 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Xiaomi Civi 5 Pro için 2.999 yuan (19.830 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Civi 6 Pro'nun önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 3.300 yuan (21.824 TL) fiyat etiketiyle satılabilir. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 44 bin TL civarında olabilir. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Telefonda oyun oynamayı seven biri olarak Xiaomi Civi 6 Pro'nun işlemcisi dikkatimi çekti. Telefonun güçlü işlemci sayesinde CarX Street ve Genshin Impact gibi çok kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma, takılma veya donma gibi bir problem olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim.

Bir telefonda işlemcinin yanı sıra yüksek yenileme hızı da önemli çünkü akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Örneğin ben 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtiğimde aradaki farkı belirgin şekilde hissetmiştim. Civi 6 Pro'nun yenileme hızı henüz belli değil ancak önceki modeli göz önünde bulundurduğumda muhtemelen yeni telefon, 120Hz yenileme hızı ile birlikte gelecektir.