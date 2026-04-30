YouTube'un 80 TL'lik Özelliği Ücretsiz Oluyor! Belirli Şartları Var

YouTube, uzun bir zamandan beri ücretli abonelik hizmeti sunuyor ancak şirket, kullanıcılara bu abonelik hizmetini kullanmaya teşvik etmek için ücretsiz hesaplara da belirli kısıtlamalar getirmeyi tercih etti. Bu durum, platformu kullanmak için ücret ödemek istemeyenler için ciddi bir dezavantaj yaratsa da şirket, ücretli bir özelliği bedava hâle getirerek bu konuda geri adım atmaya başladı.

YouTube'un Hangi Özelliği Ücretsiz Hâle Geliyor?

Resim içinde resim modu, YouTube'da yeniden ücretsiz hâle geliyor. Bilmeyenler için bu özellik, bir videoyu ekranın bir köşesinde görüntülenmeye devam ederken aynı zamanda başka uygulamalarda gezinmeye ya da YouTube uygulamasında diğer videolara göz atmaya olanak tanıyor. Yani video izlerken başka şeylerle uğraşabiliyorsunuz. Bunun için ikinci bir telefona ihtiyacınız olmuyor.

Tabii, özellik her ne kadar ücretsiz olarak kullanılabilecek olsa da bu bir takım kısıtlamaları da beraberinde getirecek. Örneğin bu özellik yalnızca uzun videolar için geçerli olacak. Müzik klipleri ve benzeri formatlardaki videolarda resim için resim modunu kullanmak mümkün olmayacak. Önceden olduğu gibi yine premium aboneliğini bir avantajı olarak kalmaya devam edecek.

YouTube'da Resim İçinde Resim Modu Nasıl Kullanılır?

YouTube'da resim içinde resim modunu kullanabilmek için YouTube Premium şartı şimdilik bazı kullanıcılar için devam ediyor ancak bu özellik yakında herkes için ücretsiz olduktan sonra video oynatıcısını aşağı kaydırmak veya ana menüye geri dönmek yeterli olacak. Daha sonra video alt köşede oynatılmaya devam edilecek, siz de videoda neler olup bittiğini başka işlerle uğraşırken görebileceksiniz.

YouTube'un Resim İçinde Resim Modu Ne Zaman Ücretsiz Olacak?

YouTube, resim içinde resim modunu kademeli olarak ücretsiz sunmaya başladı. Bu, şu anda tüm aboneler tarafından ücretsiz bir şekilde kullanılamadığı anlamına geliyor ancak ilerleyen aylarda Türkiye de dahil olmak üzere tüm ülkelerdeki kullanıcıların erişimine açılacaktır. Bunun için belirli aralıklarla güncelleme olup olmadığını kontrol etmekte fayda var. YouTube'un uygulama mazağasına gidip "Güncelle" butonunun olup olmadığını kontrol edin. Eğer söz konusu butonu görüyorsanız üzerine basarak son sürüme güncelleyebilir ve bu özelliği dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz.

Editörün Yorumu

YouTube'un resim içinde resim modunun ücretsiz olmasını önemli bir gelişme olarak görüyorum. Hatırlayacak olursanız Microsoft, 2025 yılının Eylül ayında YouTube'da da çalışan videoları arka planda oynatma özelliğini Microsoft Edge tarayıcısı için test etmeye başlamıştı. Şirketin buna önlem almak yerine özelliği kısıtlamalı da olsa ücretsiz olarak sunması, kullanıcılar açısından önemli bir avantaj olabilir.