Xiaomi'nin 100W Hızlı Şarja Sahip Telefonu Yolda! Dev Bataryası Var

Xiaomi, yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Bir sızıntı ile birlikte Xiaomi 17T Pro'nun fiyatı ortaya çıktı. Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir Snapdragon işlemcisine sahip Android telefon, serinin bir önceki modeli olan Xiaomi 15T Pro'dan daha yüksek bir fiyat ile satışa sunulacak.

Xiaomi 17T Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Xiaomi 17T Pro'nun 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümünün 999 euro fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Bu da güncel kur ile birlikte 52 bin 894 TL'ye denk geliyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda telefonun vergili fiyatı 107 bin TL civarında olabilir.

Xiaomi'nin Türkiye'de yerel fiyatlandırma yapabileceğini belirtelim. Yani telefon daha uygun bir fiyat ile satışa sunulabilir. Örneğin serinin bir önceki modeli olan Xiaomi 15T Pro'nun 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü 52 bin 999 TL'ye satılıyor. Xiaomi 17T Pro da bu durumda Türkiye'de55 bin TL civarında fiyat ile satışa sunulabilir.

Xiaomi 17T Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Xiaomi 15T ve Xiaomi 15T Pro dahil olmak üzere Xiaomi'nin pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Xiaomi 17T Pro'nun da Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadığının altını çizelim.

Xiaomi 17T Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Xiaomi 17T Pro'nun 2026 yılının mayıs ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyatı, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek şarj hızı ve yüksek yenileme hızı olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Xiaomi 15T Pro, geçtiğimiz yılın eylül ayında tanıtılmıştı.

Xiaomi 17T Pro'nun Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,83 inç

Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1280 x 2772 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz İşlemci: Dimensity 9500

RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 512 GB'a kadar UFS 4.1

Ana Kamera: 50 MP

50 MP Telefoto Kamera: 50 MP

Ultra Geniş Açılı Kamera: 12 MP

12 MP Ön Kamera: 32 MP

Batarya: 7.000 mAh

7.000 mAh Hızlı Şarj: 100W kablolu ve 50W kablosuz

Boyut: 162,2 x 77,5 x 8,25 mm

162,2 x 77,5 x 8,25 mm Ağırlık: 219 gram

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı HyperOS 3

Xiaomi 17T Pro'nun İşlemcisi Nasıl Olacak?

Telefon gücünü Dimensity 9500 işlemcisinden alacak. Bu işlemci, MediaTek tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirildi. Nm olarak kısaltılan nanometre, işlemcinin içinde bulunan transistörlerin birbirine olan uzaklığını ve boyutunu gösteriyor. 3 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek performans sunuyor.

Söz konusu işlemci, CarX Street ve Genshin Impact'i ortalama 60 FPS'te, PUBG Mobile, Call of Duty Mobile ve Asphalt Legends'ı ise 120 FPS'te çalıştırabiliyor. Bu işlemci OPPO Find X9 Pro, vivo X300 Pro ve vivo X300 dahil olmak üzere pek çok telefonda yer alıyor. Xiaomi 15T Pro'da ise Dimensity 9400+ tercih edilmişti. Bu işlemci de söz konusu oyunları sorunsuz çalıştırıyor.

Xiaomi 17T Pro'nun Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Xiaomi'nin yeni telefonu, 6,83 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz, AMOLED ekran üzerinde 1280 x 2772 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezreken ve hatta web sayfalarında kaydırma yaparken bile bu hissediliyor. Bu arada AMOLED'in çok canlı renklere sahip olduğunu belirtelim.

Karşılaştırma yapmak gerekirse Xiaomi 15T Pro'da 6,83 inç ekran boyutu, 1280 x 2772 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 144Hz yenileme hızı ve 3200 nit parlaklık tercih edilmişti. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 3200 nit civarı bir parlaklık yer alabilir. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın sorunsuz görülebilmesine imKân tanıyor.

Xiaomi 17T Pro'nun Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Xiaomi 17T Pro'da 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. Bu arada ultra geniş açılı kamera, manzara çekimlerinde geniş alanı tek kareye sığdırıyor.Telefoto kamera ise görüntü kalitesini bozmadan yakınlaştırma yapılabilmesine imkân tanıyor.

Telefonun ön yüzeyinde 32 megapiksel çözünürlüğüdne kamera yer alacak. Xiaomi 15T Pro'da da aynı kamera çözünürlükleri tercih edilmişti. Hemen hemen her yeni telefonda yazılım tarafında önemli yenilik ve iyileştirmeler yapılıyor. Yani arka kameraların aynı çözünürlüğe sahip olması, iki telefonun da aynı kalitede fotoğraf çekeceği anlamına gelmiyor. Serinin yeni modeli, muhtemelen daha kaliteli fotoğraflar çekecektir.

Xiaomi 17T Pro'nun Bataryası Kaç mAh Olacak?

Telefonda 7.000 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Bu kapasite sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü elde edilecek. Xiaomi 17T Pro ayrıca 100W kablolu, 50W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyecek. 100W ise telefonun kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan tasarruf ettirecek. Serinin önceki modelinde 5.500 mAh batarya kapasitesi, 90W kablolu hızlı şarj, 50W kablosuz hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikleri göz önünde bulundurduğumda Xiaomi 17T Pro'nun oldukça iddialı bir model olacağını düşünüyorum. Telefonun hem yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını hem de kısa sürede şarj olabileceğini söyleyebilirim. Uzun pil ömrü sayesinde powerbank taşımaya gerek kalmayacak.

AMOLED ekranda film izlemenin ve oyun oynamanın çok keyifli olduğunu belirteyim. Bunun en büyük nedeni ise ekranın çok canlı renklere sahip olması. Cihazın ayrıca çok kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma veya donma gibi bir problem olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim.