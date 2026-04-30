Türk Oyunculara Müjde: The Sims Rakibi Oyun Artık Türkçe!

Krafton tarafından piyasaya sürülen popüler yaşam simülasyonu oyunu inZOI, Türk oyuncuları sevindiren yeni bir gelişmeyle gündeme geldi. Öyle ki kısa süre önce yayınlanan güncellemeyle birlikte oyuna Türkçe dil desteğinin eklendiği duyuruldu. İşte detaylar...

inZOI, Türkçe Dil Desteğine Kavuştu!

Geçtiğimiz yılın mart ayında piyasaya sürülen ve The Sims’e rakip olarak öne çıkan inZOI için kısa süre önce v0.8.0 sürümlü yeni bir güncelleme yayınlandı. Önemli yenilikler ve çeşitli hata düzeltmeleri içeren bu güncellemeyle birlikte Hollandaca ve Türkçe de dil seçenekleri arasına eklendi.

Böylece oyun artık Türkçe arayüz ve altyazı desteğiyle oynanabilir hâle geldi. Bu gelişmede Türk oyuncu topluluğunun etkisinin büyük olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Zira oyuncular uzun süredir Türkçe dil desteğinin eklenmesi için geliştirici ekibe yoğun şekilde talepte bulunuyordu.

inZOI, Kaç Türk Oyuncuya Sahip?

Mevcut bilgilere göre inZOI şimdiye kadar yaklaşık 1,5 milyon kopya sattı. Aktif oyuncu sayısının ise 2-3 bin civarında olduğu belirtiliyor. Türk oyuncu sayısının tam olarak kaç olduğu bilinmese de birkaç yüz kişiyle sınırlı olmadığı açık. Zira oyunun güçlü bir Türk oyuncu topluluğu bulunuyor. Bu nedenle toplam Türk oyuncu sayısı, binlerle ifade edilebilir.

inZOI Nasıl Bir Oyun?

The Sims benzeri oyunlar arasında yer alan inZOI, oyuncuların sanal karakterler oluşturup onların hayatını yönettiği ve günlük yaşamlarını kontrol edebildiği bir yaşam simülasyonu deneyimi sunuyor. Oyunda kendi karakterinizi yaratıp dış görünüşünü detaylı bir şekilde özelleştirebiliyor ve adeta sıfırdan bir hayat kuruyorsunuz. Ev satın alabiliyor, kariyer yapabiliyor, ilişkiler geliştirebiliyor ve sosyal çevrenizi genişletebiliyorsunuz.

Özellikle yüksek gerçekçilik seviyesiyle dikkat çeken yapım, sadece karakter yönetimiyle sınırlı kalmıyor. Aynı zamanda ev tasarlamanıza ve şehirdeki yaşamı etkilemenize de imkân tanıyor. Bu sayede oyuncular, kendi seçimlerine göre şekillenen hikayeler oluşturabiliyor.

Editörün Yorumu

Türkiye, özellikle yaşam simülasyonu türünde oldukça geniş bir oyuncu kitlesine sahip. The Sims serisi bunun en iyi örneklerinden biri. Bu nedenle inZOI için Türkçe dil seçeneğinin sunulması ülkemizdeki oyuncular için çok güzel bir gelişme. Zira bir oyunu kendi ana dilinde oynamak deneyimi bir hayli keyifli hâle getiriyor.