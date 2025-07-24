Battlefield 6'nın İlk Fragmanı Yayınlandı

Çok sayıda oyuncu tarafından uzun süredir merakla beklenen Battlefield 6'nın fragmanı nihayet yayınlandı. Yoğun bir ilgiyle karşı karşıya kalan tanıtım videosu, heyecan seviyesini artırmayı başardı. Peki, yeni Battlefeild oyunu neler sunacak?

Battlefield 6'nın Fragmanı Nasıl İzlenir?

En iyi savaş oyunları arasına katılmaya hazırlanan Battlefield 6'nın ilk tanıtım videosu 24 Temmuz 2025 tarihinde saat 18.00'de yayınlandı. Battlefield'ın resmî YouTube kanalı üzerinden yayınlanan fragman, yeni oyununun neler sunacağı hakkında bilgi sahibi olmamıza imkân tanıyor.

Battlefield 6'nın Hikâyesi Kaç Saat Sürecek?

Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan iddiaya göre Battlefield 6'daki hikâye modu yalnızca altı saat sürecek. Oyunun grafik motoru tamamen yeniden tasarlandı. Gerçek zamanlı yıkım efektleri sayesinde duvarlar parçalanacak, çatılar çökecek, mermiler duvarlarda delikler açacak. Tank savaşlarında her çarpışma ve patlama benzersiz bir deneyim sunacak.

Oyunun ekipman sistemi de oynanışı kökten değiştirecek. Battlefield 5'teki klasik yardımcı araçların yerini stratejik ekipmanlar alıyor. Defibrilatör ile takım arkadaşlarımızı canlandırabilecek, Locator Bar ile düşman konumlarını tespit edebileceğiz. Tracer Dart düşmanları işaretlerken, Supply Crate cephane desteği sağlayacak.

Battlefield 6 Ne Zaman Çıkacak?

Paylaşılan bilgilere göre Electornic Arts'ın yeni oyunu Battlefield 6, 10 Ekim tarihinde satışa sunulacak.