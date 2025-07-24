Çok Sevilen Tomb Raider Oyunu 6 TL'ye Düştü! Bu Fırsat Kaçmaz

Tomb Raider serisini seven oyuncular için için kaçırılmayacak bir indirim fırsatı sunuldu. Kampanya kapsamında 2013 yapımı Tomb Raider oyununun GOTY sürümünün fiyatı düştü. Başarılı oyunu şu anda çok ucuza satın alabilmeniz mümkün.

Tomb Raider'ın Fiyatı Düştü

Epic Games Store'da geçtiğimiz günlerde Yaz İndirimi kampanyası başladı. Bu kampanya ile beraber çok sayıda oyunun fiyatı önemli ölçüde düştü. Bunlar arasında Tomb Raider da bulunuyor. Oyun kampanya kapsamında yüzde 85 oranında indirime girdi.

Tomb Raider'ın GOTY sürümü 42 TL'den 6,30 TL'ye düştü. Yaz İndirimi kampanyası 31 Temmuz tarihinde saat 18.00'da sona erecek. Oyunda Türkçe dil desteği bulunmuyor ancak Tomb Raider için Türkçe yama mevcut.

Tomb Raider Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 (32bit/64bit)

Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 (32bit/64bit) İşlemci: AMD Athlon64 X2 2.1 Ghz (4050+) / Intel Core2 Duo 1.86 Ghz (E6300)

AMD Athlon64 X2 2.1 Ghz (4050+) / Intel Core2 Duo 1.86 Ghz (E6300) RAM: 1 GB

1 GB Ekran Kartı: AMD Radeon HD 2600 XT / NVIDIA 8600

AMD Radeon HD 2600 XT / NVIDIA 8600 DirectX: 9.0c

9.0c Depolama:12 GB kullanılabilir alan

Tomb Raider Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows Vista / Windows 7 / Windows 8

Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 İşlemci: AMD Phenom II X4 955 / Intel Core i5-750

AMD Phenom II X4 955 / Intel Core i5-750 RAM: 4 GB

4 GB Ekran Kartı: AMD Radeon HD 5870 / NVIDIA GTX 480

AMD Radeon HD 5870 / NVIDIA GTX 480 DirectX: 11

11 Depolama: 12 GB kullanılabilir alan

Tomb Raider Nasıl Bir Oyun?

86 Metacritic puanına sahip olan Tomb Raider, aksiyon macera türünde bir oyundur. Araştırma yapmak için Japonya'ya seyahat etmek için yola çıkan Lara Croft, şiddetli fırtına nedeniyle gemi batar. Yamatai adasında mahsur kalan Lara, hayatta kalmak için mücadele etmek zorundadır.