2260 TL'lik Dev İndirim: Ucuz Battlefield 2042 Fırsatını Kaçırmayın!

Savaş oyunları oynamayı seven oyuncular için kaçırılmayacak bir indirim fırsatı sunuldu. Eletronic Arts'ın popüler oyunu Battlefield 2042'yi şu anda çok ucuza satın alabilmeniz mümkün. İşte kampanyaya dair merak edilen detaylar!

Battlefield 2042'nin Fiyatı Düştü

Steam'de Battlefield 2042 yüzde 95 oranında indirime girdi. Bu kampanya ile birlikte oyunun fiyatı 59,99 dolardan (2.378 TL) 2,99 dolara (118 TL) düştü. Kampanya 26 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.

Oyunun Elite isimli sürümü ise yüzde 85 oranında indirime girdi. Elite sürümü kampanya kapsamında 89,99 dolar (3.570 TL) yerine 13,49 dolara (535 TL) satılmaya başlandı. Tamamen çok oyunculu odaklı olan oyunda tıpkı serinin önceki yapımlarında olduğu gibi iki takımın mücadelesine tanık oluyoruz.

Battlefield 2042'te Uzmanlar olarak isimlendirilen karakterler bulunuyor. Her karakterin kendine özgü yetenekleri ve ekipmanları mevcut. Dinamik hava koşullarını içeren oyunda kullanabileceğimiz çeşitli deniz, hava ve kara araçları yer alıyor.

DICE tarafından Frostbite motoruyla geliştirilen oyunda ayrıca silah özelleştirme sistemi de mevcut. Bu özellik sayesinde silahlara dürbün takılabiliyor ve geri tepme gibi özellikler iyileştirilebiliyor.

Battlefield 2042 Minimum Sistem Gereksinimleri