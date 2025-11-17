Battlefield 6 Oyuncusu, Zoru Başardı: REDSEC'i Kazanma Şekli Dillere Destan

Battlefield 6 için yayınlanan ücretsiz Battle Royale modu Battlefield REDSEC, yakın bir zaman önce enteresan bir galibiyete sahne oldu. Bir oyuncu, kimseyi öldürmeden zafere ulaştı. Peki bu nasıl oldu diye soracak olursanız, arkasında bir hayli yoğun çabanın olduğunu söyleyebiliriz.

Battlefield 6 Oyuncusunun REDSEC'i Kazanma Şekli Topluluktan Büyük Alkış Aldı

İlk sezonun başlaması ile yayınlanan Battlefield REDSEC, oyuncular açısından tam anlamıyla kabul görmüş değil. Steam kullanıcı incelemelerinin % 46 kadarının olumlu olması ile şimdilik 'Karışık' olarak görünüyor, ama yine de hatırı sayılır aktif oyuncusunun olduğu söylenebilir. Özgün stratejiler kurma fırsatı sunan modun oyuncularından Youtube kullanıcıs jamcowl, altmış beş denemenin ardından başladığı turunda, bir kişinin bile canını yakmadan zafere ulaşmayı başardı.

Aşağıdan göz atabileceğiniz yirmi üç dakikadan biraz uzun olan videoda ise bunu nasıl yaptığını gösteriyor. Anlatılanlara bakılırsa, düşmanları çevresel tehditler ile ortadan kaldırmak için sersemletme, C4 ile donatılmış insansız hava araçları ile hasar verme ve gizlilik kapsamında üç farklı stratejiye başvurmuş. Başarıya ulaşmasında ise gizlilik ile hareket etme yöntemi tutmuş. Yani rakip oyuncuların oyunun aksiyona kapılıp da birbirlerini ortadan kaldırmaları sırasında jamcowl, sadece olan biteni izlemiş.

Battlefield REDSEC topluluğu, büyük bir dikkat çeken bu performansa şapka çıkarttı ve övgüler yağdırdı. Kimi oyuncular şimdiye kadar olan en yaratıcı strateji olarak tanımlar iken, kimi oyuncular ise uygulanan bu taktiğin kısa sürede fenomen haline gelebileceği konusunda hemfikir oldular.

Netice olarak, Battlefield 6 oyununda zafere giden yol sadece tetiğe basmaktan, bıçak kullanmaktan veya el bombası atmaktan geçmiyor. Bazen hiçbir şey yapmadan da kazanan oyuncu olabilirsiniz. jamcowl, bunu kanıtlayan ilk isim olarak Battlefield 6 tarihine geçmiş oldu. Bakalım gelecekte daha başka ne tür yaratıcı yöntemler ile ayakta kalan son oyuncu olanları göreceğiz? Hiç şüphe yok ki oyuncuların yaratıcılıkları takdire şayan ve oyunun sunduğu deneyime artı puan kazandırıyorlar.