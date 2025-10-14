En Çok Satılan PC Oyunları Belli Oldu! 4 Günlük Oyun Zirvede

Steam'de en çok satılan oyunlar açıklığa kavuştu. Yeni paylaşılan sıralamaya göre geçen hafta Steam'de yeni piyasaya sürülen oyunlara büyük ilgi gösterildi. Geniş oyuncu kitlesi tarafından benimsenen oyunların başında ise Battlefield 6 geldi. Battlefield Studios'un bu yeni oyunu rekor üzerine rekor kırarak ilk sırada konumlandı.

Steam'de En Çok Satılan Oyunlar (7 Ekim-14 Ekim)

Steam'de geride bıraktığımız haftada en çok satılan oyunlar listesinin zirvesinde Battlefield 6 yer aldı. Battlefield Studios tarafından geliştirilen oyun, Steam'de 747 bin 440 oyuncu sayısına ulaşarak büyük bir rekor kırdı. Açık beta sürecinde 521 bin oyuncu sayısına ulaşan Battlefield 6, 10 Ekim'de piyasaya sürüldükten sonra oyunculardan yoğun ilgi görmeye devam ederek yerini korudu.

Electronic Arts tarafından geliştirilen ve yayınlanan EA Sports FC 26, listenin ikinci sırasında yer aldı. 26 Eylül'de piyasaya sürülen oyun, gerçek futbol simülasyonu deneyimi sunarak çok büyük bir oyuncu kitlesine ulaştı. Türkçe dil desteği sayesinde serinin önceki oyunlarına kıyasla Türkiye'de de büyük ilgi olduğunu söyleyebiliriz.

3 Ekim 2025'te piyasaya sürülen Digimon Story Time Stranger, listenin üçüncü sırasında yer aldı. Steam'de "çok olumlu" derecelendirmeye sahip olan oyunda Digimon olarak adlandırılan çeşitli yaratıkları toplamaya çalışıyoruz. Bu sıra tabanlı strateji oyununda yüzlerce Digimon bulunuyor ve bunları dilediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz.

Bandai Namco Entertainment tarafından yayınlanan ve Supermassive Games tarafından geliştirilen Little Nightmares 3, en çok satılan oyunlar arasında dördüncü sıraya yerleşti. 10 Ekim 2025'de çıkışını gerçekleştiren oyun, iki oyuncu desteğinin yanı sıra yapay zeka desteği ile yalnız oynama imkânı da sunuyor. Oyunun son derece karanlık bir dünyası bulunuyor ve buradan çıkmak için diğer kişi ile iş birliğine gitmeniz gerekiyor.

Listenin beşinci sırasında Megabonk yer aldı. Vedinad tarafından geliştirilip yayınlanan bu oyunda önünüze çıkan tüm düşmanları ortadan kaldırmanız gerekiyor. Oyunda ne kadar çok düşmanı alt ederseniz o kadar çok altın topluyorsunuz ve bunları da yeni karakterlerin kilidini açma gibi özelleştirmeler için kullanıyorsunuz.