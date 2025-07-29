Duyurusu Üzerinden Sadece 5 Gün Geçen Oyun Steam'de Uçuşa Geçti!

Battlefield 6'nın geçtiğimiz günlerde yayınlanan ilk tanıtım fragmanı, serinin köklerine dönüş niteliğinde sahnelerle doluydu. Sinematik anlatımı ve dikkat çeken mekanikleriyle oyun dünyasında büyük yankı uyandıran bu fragman sonrasında Battlefield 6, Steam'de istek listesine eklenmeye başladı. Üzerinden yalnızca beş gün geçmiş olmasına rağmen istek listesi sayısı yarım milyonu geçti.

26 Temmuz'da yayınlanan Battlefield 6 resmi fragmanı, kısa sürede geniş kitlelere ulaşmayı başardı. Fragman 7.967,039 izlenmeye ulaştı ve 8 milyona doğru koşuyor. Battlefield 6 resmi fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz:

Tek Oyunculu Mod Dönüyor, Multiplayer Fragmanı Yakında

DICE stüdyolarının geliştirdiği Battlefield 6 için harcanan para dudak uçuklatıyordu. Henüz final yoluna girilmeden bile oyunun 400 milyon dolarlık bütçesini aştığı söylenmişti. Bu kabarık bütçenin, oyunun hakkını vermesi bekleniyor. Oyun modlarına bakınca ise bütçenin boşuna olmadığı anlaşılıyor.

Doğrulanan bilgiler arasında tek oyunculu ve multiplayer (çok oyunculu) modların geleceği bulunuyor. Tanıtım videosunda görüldüğü üzere tam kapsamlı bir tek oyunculu deneyimi dikkat çekiyor. Oyuncu kitlesi, Battlefield 1 ve Battlefield 5 oyunlarında tek oyunculu modu kısıtlı olarak deneyimleyebilmişti.

Çok oyunculu Battlefield 6 modu ise 31 Temmuz tarihinde Los Angeles'ta düzenlenecek özel bir etkinlikte tanıtılacak. Yine güncel bir sızıntı, Battlefield 6 Battle Royale Modu haritasını ortaya çıkarmıştı. Çok daha interaktif bir dizayna sahip olduğu görülen harita görseli, "telif hakkı" taleplerinden ötürü sosyal medyadan silindi.

Battlefield 6 Ne Zaman Çıkacak?

Steam'de "yakında çıkacaklar" kategorisinde yer alan Battlefield 6 için resmi bir çıkış tarihi doğrulanmadı. Oyunun Steam sayfasında da "TBD" (yakında eklenecek) ibaresinden başka bir detay yazmıyor. Ancak daha önceden yanlışlıkla ortaya çıkan bir belgede, Battlefield 6'nın 11 Ekim 2025 tarihinde piyasaya sürülebileceği yazıyordu. Söz konusu belge apar topar yayından kaldırılsa da şahin gözlü oyuncu kitlesi belgedeki bilgiyi çoktan yaymıştı.

Hangi Konsollar Battlefield 6'yı Destekleyecek?

EA Games, Battlefield 6 ile birlikte eski nesil konsollara olan desteğine noktayı koyacak. Battlefield 6 sadece PC, Xbox Series S|X ve PlayStation 5 platformları için çıkış yapacak. Fragmanda görülen gelişmiş grafikler, yüksek donanım talep eden patlamalar ve mekanikler ne yazık ki eski konsollar için optimize edilemeyecek kadar modern tasarlanmış.

Battlefield 6 Fiyatı Ne Kadar?

Güncel sızıntılara göre Battlefield 6 fiyatı; Standart ve Phantom sürümleri olarak ikiye ayrılıyor. Paketler her bir platforma göre fiyat farklılığı gösteriyor. Battlefield 6 satış fiyatı listesini aşağıdan inceleyebilirsiniz.

Battlefield 6 Standart sürüm fiyatları:

PC: €69,99 (3.341 TL)

Xbox Series X | S: €79,99 (3.818 TL)

PlayStation 5: €79,99 (3.818 TL)

Battlefield Phantom sürüm fiyatları: