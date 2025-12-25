EA Oyuncuları Kızdırdı: Battlefield 6'da Skandal!

Son yıllarda yapay zekânın hızla gelişmesi sayesinde kullanıcılar, neredeyse gerçeğe yakın görseller üretebiliyor. Bu teknoloji yalnızca kullanıcılar tarafından değil, şirketler tarafından da aktif şekilde kullanılıyor. Özellikle oyun firmaları oyun içi içeriklerin oluşturulmasında yapay zekâdan destek alıyor.

Ancak oyuncular bu uygulamadan pek de memnun değil. Yapay zekâ ile oluşturulan görsellerin kalitesiz olduğuna dair genel bir görüş var. Üstelik kullanıcılar, ücretli oyunlarda emek verilen içerikler görmek istiyor. Son olarak Battlefield 6 oyuncuları da yapay zekâ ile üretilen içerikler yüzünden Electronic Arts’a tepki gösteriyor. İşte ayrıntılar...

Electronic Arts'a Tepkiler Giderek Artıyor

Battlefield 6 için yayınlanan yeni kozmetik paketi Windchill’de yer alan bazı görseller oyuncuların dikkatini çekti ve tartışmalara yol açtı. Tartışmaların odağında ise iki namlulu bir silah görseli yer alıyor. Yapay zekâ ile oluşturulduğu düşünülen bu görsel oyuncuların olduça tepkisini çekti.

Electronic Arts daha önce yaptığı açıklamalarda oyunda yapay zekâ ile üretilmiş içerik olmayacağını duyurmuştu. Bu durum oyuncuların tepkilerini daha da artırdı. Sosyal medya kullanıcıları iki namlulu silah görselinin yanı sıra başka mantıksız kısımlar da fark etti.

Örneğin bazı hayvan amblemlerinde anatomik hatalar olduğu belirtiliyor. Oyuncular bu tür hataların içerikler oyunculara sunulmadan önce fark edilebileceğini ifade ederek buna kızıyor. Kullanıcıların kızgınlığını artıran bir diğer unsur ise paketin 10 dolar fiyatla satılması.

Öyle ki oyuncular, verdikleri para karşılığında düşük kaliteli ve hatalı içerikler aldıklarını söyleyerek tepki gösteriyor. Hatta yapay zekâ ile oluşturuldukları için kendilerini kandırılmış hissettiklerini belirtenler de yok değil.

Electronic Arts cephesinden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Firmanın bu tartışmalara nasıl yanıt vereceği ise merakla bekleniyor. Bunu hep birlikte göreceğiz.

