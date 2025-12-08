Battlestate Games Escape From Tarkov Oyuncularına Şaka Yaptı

Son dönemde daha çok Tigz ve Tsukinogi isimli kullanıcıların kaçış hikayeleri ve gördükleri bitişler ile gündeme gelen Escape From Tarkov, bu defa farklı bir konu ile gündeme geldi. Battlestate Games, oyunculara ilginç bir şaka yaptı. Detaylar haberimizde sizi bekliyor.

Battlestate Games Stüdyosunun Escape From Tarkov Şakası, Oyuncuları Şaşırttı

Stüdyonun başkanı Nikita Buyanov, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile dikkatleri bir hayli üzerine çekti. Çünkü, söz konusu paylaşıma eşlik eden görselde oyundaki en pahalı ve nadir bulunan eşyalar görülebiliyordu. Dahası ise Buyanov, bunun özel bir promosyon ile dağıtılacağı belirttiği bir yorumda da bulunmuştu. Hal böyle olunca, oyuncu topluluğunu bir anda büyük bir heyecan sarmıştı.

Üzerinden fazla bir zaman geçmeden paylaşımına alıntı yapan Battlestate Games başkanı, PAY2WIN kodu ile bir kez daha oyuncuların karşısına çıkınca ortalık bir anda karıştı. Ne var ki doğruca kodu kullanmak için başlatıcıya koşan topluluğu büyük bir hayal kırıklığı bekliyordu. Öyle ki görselde resmedilenlerin aksine, el bombasının olmadığı bir fünye, bir paket krutonun, Blicky ve TOZ-106 gibi pek de tercih edilmeyen silahların, oyundaki en küçük sırt çantalarından bir tanesi ve repordüksiyon bir kaskın bulunduğu bir paket çıktı.

Söz konusu bu durum karşısında kimi oyuncular yaşadıkları hayal kırıklığını dile getirir iken, kimi oyuncular da bu durumu eğlenceli buldu. Her ne kadar bedava sirke baldan tatlı olsa da, ücretsiz olan her şeyin iyi olduğunu düşünenler dahi paketin içeriğindekilerin hiçbir işe yaramadığını esprili bir dille ifade ettiler.

Netice olarak Buyanov, oyuncuları kızdırmadan eğlendirmeyi ve güldürmeyi başardı. Elbette Battlestate Games stüdyosu çeşitli kodlar ile ücretsiz ödüller dağıtıyor, ama arada bu tür şakalar da farklı bir renk katmıyor değil. Peki siz bu şakayı nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin.