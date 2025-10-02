9 Yaşında Araba Sıfır Diye Satılır mı? Bayilerde Unutulmuş Arabalar Ortaya Çıktı!

Üretimi yıllar önce bitmiş bir aracı, sıfır kilometre olarak bayiden satın alıyorsunuz. Kulağa imkânsız gibi gelse de ABD’de tam olarak bu yaşanıyor. Stellantis’in yayımladığı 2025 üçüncü çeyrek raporları otomotiv dünyasında merak uyandıran “zombi araba” gerçeğini bir kez daha ortaya çıkardı. İşte detaylar...

Bayilerde Unutulmuş Sıfır Arabalar Ortaya Çıktı!

Verilere göre 2016’da üretimi sona eren Dodge Dart modeli bu yılın üçüncü çeyreğinde tam 6 adet sıfır kilometre olarak satıldı. Geçen yıl aynı dönemde yalnızca 1 adet satıldığı için satışlar matematiksel olarak yüzde 500 artış göstermiş oldu. Yani dokuz yıl önce üretilmiş bir aracın bayide sıfır diye satıldığını görmek “zombi araba” kavramını net şekilde açıklıyor.

Dodge Dart dışında Dodge Journey ve Dodge Caravan gibi yıllar önce üretimi sona ermiş modellerin de bayilerde stoklardan çıkarılıp satıldığı açıklandı. Journey’nin üretimi 2020’de Caravan’ın ise yine aynı yıl sonlandırılmıştı. Yine de 2025’te bu araçlardan birkaç adet satılmaya devam ediyor.

Stellantis çatısı altındaki Fiat markası da bu durumdan nasibini aldı. Raporlara göre ABD’de Fiat 500L ve 500X modellerinden de az sayıda satış gerçekleştirildi. Bunların tamamı yıllar önce üretimi durmuş bayilerde unutulmuş araçlar. ABD’deki bu ilginç tablo, Türk otomobil severler için de merak uyandırıyor.

Peki siz 2016 model bir otomobili bugün bayide sıfır kilometre olarak görseniz üstelik hiç kullanılmamış olsa satın alır mıydınız? Fiyat avantajı sağlasa da teknoloji ve güvenlik açısından eski kalmış bir model tercih edilir mi? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın!